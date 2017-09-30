Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Китае

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Пекине взяла верх над своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой со счетом 7:6 (7:5), 6:1, пишет championat.com.
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. 20-летняя Вихлянцева, которая располагается на 64-й позиции, исполнила 4 подачи навылет при 10 двойных.
Следующей оппоненткой Касаткиной станет либо россиянка Светлана Кузнецова (7), либо испанка Лара Арруабаррена (Q).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!