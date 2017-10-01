В Тольятти мужчина получил химической ожог глаз от газового баллончика

В субботу, 30 сентября, около семи часов вечера, по предварительным данным, в районе автозаправки на ул. Александра Матросова в Комсомольском районе понадобилась помощь мужчине в возрасте около 52 лет.

Ему при неясных пока обстоятельствах в глаза попала струя от газового баллончика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина получил химический ожог глаз. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.