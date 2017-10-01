В Тольятти мужчина получил химической ожог глаз от газового баллончика

В субботу, 30 сентября, около семи часов вечера, по предварительным данным, в районе автозаправки на ул. Александра Матросова в Комсомольском районе понадобилась помощь мужчине в возрасте около 52 лет.
Ему при неясных пока обстоятельствах в глаза попала струя от газового баллончика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, мужчина получил химический ожог глаз. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат