ХК "Лада" пополнится двумя форвардами

Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" в ближайшее время пополнится двумя нападающими.
Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады", врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
"Шесть травмированных игроков отражают определенную проблему. Но мы планируем усилиться. Думаю, день-два, и команду пополнят два форварда", — сказал собеседник агентства.
"Лада" после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 10 очков.
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