В День пожилого человека Дмитрий Азаров открыл областной пансионат для ветеранов войны и труда в Новотулке

В воскресенье, 1 октября, в международный День пожилого человека врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил постояльцев областного пансионата для ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района с открытием учреждения.
Этого события руководство учреждения и жильцы ждали 14 лет: именно столько строился новый корпус. В настоящий момент пансионат уже неделю полноценно функционирует. В здание переехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в старом, аварийном здании, возведенном полвека назад здесь же, в Новотулке.
"Мы жили по четыре-шесть человек в одной комнате, удобств минимум, один общий туалет на всех, — вспоминает ветеран образования Татьяна Михайловна Кострыкина. — Сейчас нас поселили по два человека в комнате, есть душ и санузел, кондиционеры, ионизаторы воздуха. Мы в рай попали".
Для Антонины Ивановны Прохоровой пансионат стал вторым домом восемь месяцев назад. "По семейным обстоятельствам я сюда попала и не жалею", — говорит ветеран. Она с удовольствием рассказывает о доброжелательном, понимающем медперсонале, а еще ветеран может долго говорить о дружбе между жильцами пансионата.
"У каждого из нас своя судьба, свой жизненный опыт, разные интересы, но мы очень дружны. Ведь прекрасно понимаем — сейчас нашим родным домом стал пансионат. И мы должны быть единой семьей", — добавляет Антонина Прохорова.
Ветеран отмечает: чтобы чувствовать себя нужными, пенсионеры занимаются любимыми делами — кто-то вяжет, кто-то поет в хоре, сама Антонина Ивановна ждет весну, когда можно будет заняться цветоводством.
Несмотря на возраст — в марте будущего года ей исполнится 100 лет — в жизни пансионата активно участвует и Ульяна Николаевна Шамардина.
В ближайшие месяцы в учреждении, рассчитанном на 78 человек, ждут приезда новых постояльцев. Ими станут ветераны и инвалиды, кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу. Прежде всего, в пансионат заселятся жители юга губернии.
Именно поэтому вместе с Дмитрием Азаровым в пансионат приехали главы восьми южных муниципалитетов. Цель — знакомство с учреждением и условиями, в которых проживают ветераны. Гости осмотрели жилые и служебные помещения, медицинский и пищевой блоки, зал лечебной гимнастики, пообщались с персоналом и постояльцами.
"Я очень рад вас видеть в этот день, — обратился к ветеранам Дмитрий Азаров. — Сегодня день пожилого человека, который позволяет нам еще раз сказать слова уважения и благодарности за то, что вы сделали для Самарской области и для страны. Я очень надеюсь, что мои коллеги постарались создать для вас максимальный комфорт, уют, окружить вас заботой, которой вы достойны".
В пансионат Дмитрий Азаров приехал с подарками — он вручил руководству сертификаты на приобретение автомобиля "ГАЗель" и снегоуборочной техники. Врио губернатора также лично вручил ветеранам цветы и сладкие подарки. Каждому из жильцов пансионата он высказал слова благодарности и заверил, что старшему поколению в регионе будет уделяться особое внимание.
"Поддержка ветеранов, людей, которые отдали все свои силы стране — наша святая обязанность. Поверьте, в приоритете своей работы мы это будем учитывать всегда", — сказал Дмитрий Азаров.
Также в этот день Дмитрий Азаров поздравил главу Хворостянского района Виктора Махова с прошедшим днем рождения. Врио губернатора подчеркнул, что Виктор Махов много лет возглавляет район и пользуется непререкаемым авторитетом у коллег.
"По секрету скажу — он, знаете, такой губернатор юга области", — прокомментировал Дмитрий Азаров. Под аплодисменты руководитель области вручил Виктору Махову "подарок со смыслом" — удочку и спиннинг.
"Часто говорят, и главы муниципальных образований меня поймут, что нужно помочь из бюджета на то, на другое. Моя принципиальная позиция, что муниципалитетам надо давать удочку, а не рыбу", — улыбнулся Дмитрий Азаров.
С новосельем Хворостянский пансионат также поздравила руководитель районного совета ветеранов Галина Шалашова. Она поблагодарила Дмитрия Азарова, что он нашел время посетить пансионат и напомнила, что врио губернатора в свое время активно участвовал в жизни Хворостянского района: помогал с газификацией сел, установкой газовых котельных, а в должности министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона помог со строительством переливной плотины.
"Мы вас хорошо знаем. От всех наших ветеранов я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо Самарской губернии, на благо всех жителей — и молодых, и пожилых. Мы в вас верим, потому что вы молоды, инициативны, вы профессионал, и мы уверены, у вас все получится", — сказала Галина Шалашова.
Она также обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с мерами социальной поддержки различных категорий граждан.
Глава региона заверил, что работа в этом направлении уже ведется. Создается рабочая группа, куда войдут депутаты губернской думы, члены Общественной палаты, представители общественности.
"Здесь очень важно быть точными в своих обещаниях. Говорят, кто аккуратнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Поэтому мы должны правильно людей проинформировать. Рабочая группа только создается. Мы в первый день заседания губернской думы встретились с представителями всех политических партий, которые представлены в ней, и договорились, что такой совещательный орган должен быть создан. Мы приняли такое решение. И я знаю, что Виктор Федорович Сазонов уже направил на мое имя свои предложения о том, кто от депутатского корпуса пойдет в эту рабочую группу", — сказал Дмитрий Азаров.
Он добавил, что в ближайшие дни своих кандидатов должна представить Общественная палата. Также Галина Шалашова получила предложение врио губернатора Дмитрия Азарова войти в состав рабочей группы.
"Мы вместе будем искать решение в этой непростой ситуации. Мы найдем оптимальное решение, у меня в этом нет никаких сомнений", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.