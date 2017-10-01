В воскресенье, 1 октября, в международный День пожилого человека врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил постояльцев областного пансионата для ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района с открытием учреждения.

В День пожилого человека Дмитрий Азаров открыл областной пансионат для ветеранов войны и труда в Новотулке

Этого события руководство учреждения и жильцы ждали 14 лет: именно столько строился новый корпус. В настоящий момент пансионат уже неделю полноценно функционирует. В здание переехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в старом, аварийном здании, возведенном полвека назад здесь же, в Новотулке.

"Мы жили по четыре-шесть человек в одной комнате, удобств минимум, один общий туалет на всех, — вспоминает ветеран образования Татьяна Михайловна Кострыкина. — Сейчас нас поселили по два человека в комнате, есть душ и санузел, кондиционеры, ионизаторы воздуха. Мы в рай попали".

Для Антонины Ивановны Прохоровой пансионат стал вторым домом восемь месяцев назад. "По семейным обстоятельствам я сюда попала и не жалею", — говорит ветеран. Она с удовольствием рассказывает о доброжелательном, понимающем медперсонале, а еще ветеран может долго говорить о дружбе между жильцами пансионата.

"У каждого из нас своя судьба, свой жизненный опыт, разные интересы, но мы очень дружны. Ведь прекрасно понимаем — сейчас нашим родным домом стал пансионат. И мы должны быть единой семьей", — добавляет Антонина Прохорова.

Ветеран отмечает: чтобы чувствовать себя нужными, пенсионеры занимаются любимыми делами — кто-то вяжет, кто-то поет в хоре, сама Антонина Ивановна ждет весну, когда можно будет заняться цветоводством.

Несмотря на возраст — в марте будущего года ей исполнится 100 лет — в жизни пансионата активно участвует и Ульяна Николаевна Шамардина.

В ближайшие месяцы в учреждении, рассчитанном на 78 человек, ждут приезда новых постояльцев. Ими станут ветераны и инвалиды, кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу. Прежде всего, в пансионат заселятся жители юга губернии.

Именно поэтому вместе с Дмитрием Азаровым в пансионат приехали главы восьми южных муниципалитетов. Цель — знакомство с учреждением и условиями, в которых проживают ветераны. Гости осмотрели жилые и служебные помещения, медицинский и пищевой блоки, зал лечебной гимнастики, пообщались с персоналом и постояльцами.

"Я очень рад вас видеть в этот день, — обратился к ветеранам Дмитрий Азаров. — Сегодня день пожилого человека, который позволяет нам еще раз сказать слова уважения и благодарности за то, что вы сделали для Самарской области и для страны. Я очень надеюсь, что мои коллеги постарались создать для вас максимальный комфорт, уют, окружить вас заботой, которой вы достойны".

В пансионат Дмитрий Азаров приехал с подарками — он вручил руководству сертификаты на приобретение автомобиля "ГАЗель" и снегоуборочной техники. Врио губернатора также лично вручил ветеранам цветы и сладкие подарки. Каждому из жильцов пансионата он высказал слова благодарности и заверил, что старшему поколению в регионе будет уделяться особое внимание.

"Поддержка ветеранов, людей, которые отдали все свои силы стране — наша святая обязанность. Поверьте, в приоритете своей работы мы это будем учитывать всегда", — сказал Дмитрий Азаров.

Также в этот день Дмитрий Азаров поздравил главу Хворостянского района Виктора Махова с прошедшим днем рождения. Врио губернатора подчеркнул, что Виктор Махов много лет возглавляет район и пользуется непререкаемым авторитетом у коллег.

"По секрету скажу — он, знаете, такой губернатор юга области", — прокомментировал Дмитрий Азаров. Под аплодисменты руководитель области вручил Виктору Махову "подарок со смыслом" — удочку и спиннинг.

"Часто говорят, и главы муниципальных образований меня поймут, что нужно помочь из бюджета на то, на другое. Моя принципиальная позиция, что муниципалитетам надо давать удочку, а не рыбу", — улыбнулся Дмитрий Азаров.

С новосельем Хворостянский пансионат также поздравила руководитель районного совета ветеранов Галина Шалашова. Она поблагодарила Дмитрия Азарова, что он нашел время посетить пансионат и напомнила, что врио губернатора в свое время активно участвовал в жизни Хворостянского района: помогал с газификацией сел, установкой газовых котельных, а в должности министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона помог со строительством переливной плотины.

"Мы вас хорошо знаем. От всех наших ветеранов я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо Самарской губернии, на благо всех жителей — и молодых, и пожилых. Мы в вас верим, потому что вы молоды, инициативны, вы профессионал, и мы уверены, у вас все получится", — сказала Галина Шалашова.

Она также обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с мерами социальной поддержки различных категорий граждан.

Глава региона заверил, что работа в этом направлении уже ведется. Создается рабочая группа, куда войдут депутаты губернской думы, члены Общественной палаты, представители общественности.

"Здесь очень важно быть точными в своих обещаниях. Говорят, кто аккуратнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Поэтому мы должны правильно людей проинформировать. Рабочая группа только создается. Мы в первый день заседания губернской думы встретились с представителями всех политических партий, которые представлены в ней, и договорились, что такой совещательный орган должен быть создан. Мы приняли такое решение. И я знаю, что Виктор Федорович Сазонов уже направил на мое имя свои предложения о том, кто от депутатского корпуса пойдет в эту рабочую группу", — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в ближайшие дни своих кандидатов должна представить Общественная палата. Также Галина Шалашова получила предложение врио губернатора Дмитрия Азарова войти в состав рабочей группы.

"Мы вместе будем искать решение в этой непростой ситуации. Мы найдем оптимальное решение, у меня в этом нет никаких сомнений", — резюмировал Дмитрий Азаров.