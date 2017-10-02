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Энергетика ТЭК

В ПАО "Самараэнерго" открылся телефон доверия

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках повышения качества обслуживания потребителей в ПАО "Самараэнерго" открылся телефон доверия управления по безопасности.

Со своими вопросами, жалобами и предложениями можно обращаться по номеру: (846) 340-39-20. Телефон работает круглосуточно. Анонимность гарантирована.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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