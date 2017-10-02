В рамках повышения качества обслуживания потребителей в ПАО "Самараэнерго" открылся телефон доверия управления по безопасности.

Со своими вопросами, жалобами и предложениями можно обращаться по номеру: (846) 340-39-20. Телефон работает круглосуточно. Анонимность гарантирована.