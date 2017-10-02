ФНС пытается опротестовать снижение стоимости "Волгабурмаша" с 5,5 млрд до 2,4 млрд рублей

Налоговики могут сломать схему бенефициаров "ВБМ-групп" Александра Швидака и Вадима Егиазарова по передаче активов "Волгабурмаша" Балтинвестбанку в счет погашения долга перед кредитной организацией, пишет "Самарское обозрение".

Ведомство Александра Вихрова пытается опротестовать решения комитета кредиторов "ВБМ", который санкционировал снижение цены производственного комплекса завода с 5,5 млрд до 2,4 млрд рублей.

ОАО "Волгабурмаш" ("ВБМ") ранее являлось одним из крупнейших промышленных предприятий Самарской области и входило в состав холдинга "ВБМ-Групп". Завод специализируется на производстве долот для нефтяной и горнорудной промышленности.

Бенефициарами предприятия выступают бывшие совладельцы Балтинвестбанка Александр Швидак и Вадим Егиазаров. Банкротство на "ВБМ" стартовало в марте 2014 года. Через год ко дну пошел и Балтинвестбанк, реанимацию которого доверили Абсолют Банку. Таким образом, Швидак и Егиазаров не только лишились возможности финансировать завод счет родственного банка, но и сами столкнулись с необходимостью возвращать БИБу более 12 млрд руб. долгов.

Тогда они достигли договоренностей с банком-санатором о том, что свои обязательства перед Балтинвестбанком отдадут подконтрольными им активами, в том числе "Волгабурмашем". Одним из условий соглашения была передача банку юридически чистыми активами, для чего требовалось пропустить их через процедуру банкротства.

Летом 2016 г. арбитражный управляющий предприятия Алексей Карасев объявил о начале распродажи имущества завода. В итоге часть производственной площадки "Волгабурмаша" выкупили структуры, близкие его бенефициарам, в частности, компаниям "Самарский буровой инструмент" и "Волгатеплоснаб". Наиболее ценный актив банкрота — более 60% акций созданного в 2015 г. АО "Волгабурмаш", куда путем замещения активов переведен весь производственный бизнес должника, пока еще не ушел с молотка. Впервые их выставили на аукцион за сумму в 4,6 млрд рублей. Тогда покупателей так и не нашлось. Не появились они и тогда, когда цена контрольного пакета упала до 4,1 млрд руб., а форму торгов сменили на публичное предложение.

В очередной раз актив решили выставить на продажу осенью 2017 года. Этот вопрос был вынесен на повестку дня заседания комитета кредиторов 1 сентября. На нем же предполагалось принять к сведению отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства, а также об использовании денежных средств должника.

Помимо них, обсуждалась возможность продления процедуры банкротства еще на 6 месяцев. Согласно протоколу заседания, на нем присутствовали только два члена комитета кредиторов — Дмитрий Тихонов и Альберт Степанян. Оба они близки бенефициарам "ВБМ": Тихонов является адвокатом Александра Швидака и владельцем "Самарского бурового инструмента", Степанян владеет "Принтекс Инвестментс Лимитед", которая, в свою очередь, выступала акционером БИБа.

В ходе встречи Алексей Карасев предложил утвердить "новый порядок реализации имущества должника посредством публичного предложения", в соответствии с которым оно подлежит продаже "с более низким порогом отсечения". Более подробная информация в протоколе не указывается.

Сообщение о продаже акций "Волгабурмаша" появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 6 сентября 2017 года. О том, что история с продажей "ВБМ" выходит на финишную прямую, свидетельствовал тот факт, что впервые на торги выставлялись 100% акций "ВБМ", тогда как ранее их предпочитали продавать по частям. В общей сложности начальная цена шести лотов составила 5,461 млрд рублей. Торги снова проводятся в форме публичного предложения на площадке Российского аукционного дома. Прием заявок стартовал 11 сентября и продлится вплоть до 13 октября текущего года. Последняя цена по всем лотам составит всего 2,4 млрд рублей. Итого дисконт равен более 50%, или 3,062 млрд рублей.

С таким сценарием не согласились фискалы. 26 сентября 2017 г. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обратилось в суд с требованием признать недействительным решение комитета кредиторов ОАО "Волгабурмаш", принятое по четвертому вопросу повестки дня кредиторов, которое и подразумевает "новый порядок реализации имущества должника".

По мнению УФНС, оно нарушает права и законные интересы уполномоченного органа. Более подробная информация в материалах дела не раскрывается. Уточнить информацию у заявителя не удалось — в пресс-службе ведомства на запрос ответить не успели. Также не получилось дозвониться до конкурсного управляющего "Волгабурмаша" — сначала он был занят, а потом перестал брать трубку.