В Самаре при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

Утром в субботу, 30 сентября, при пожаре в квартире дома по ул. Четвертый проезд в Октябрьском районе погибла пожилая женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8:02. Площадь пожара составила 4 кв. м. В его тушении участвовали 14 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 8:29.

Во время пожара погибла 84-летняя женщина. При тушении из здания было эвакуировано пять человек.