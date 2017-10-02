В Самаре при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

Утром в субботу, 30 сентября, при пожаре в квартире дома по ул. Четвертый проезд в Октябрьском районе погибла пожилая женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в 8:02. Площадь пожара составила 4 кв. м. В его тушении участвовали 14 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 8:29.
Во время пожара погибла 84-летняя женщина. При тушении из здания было эвакуировано пять человек.
Последние комментарии
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог