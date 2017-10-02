На что надо обращать внимание при покупке компьютерной техники в офис

Волга Ньюс выяснил, какие "подводные камни" могут поджидать компании при закупках компьютерной техники и как их обойти.

Компьютеры и оргтехника уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Без них сегодня не обходится ни одна организация, будь то крупная корпорация или небольшая частная фирма. К оргтехнике, предназначенной для офиса, предъявляется целый ряд требований, которые отличают ее от аналогичных "домашних" собратьев. Однако отличия заключаются не только в технических характеристиках. Обеспечение бесперебойной работы даже небольшого офиса, не говоря уж о крупных компаниях с многочисленными отделениями и филиалами, требует постоянного обновления техники, закупки комплектующих и расходных материалов. Немудрено, что при закупках компьютерной и офисной техники перед клиентами-юрлицами встает целый ряд вопросов. Вместе с экспертами Волга Ньюс выяснил, какие "подводные камни" могут ожидать юрлиц при обеспечении офисов необходимой техникой и на что нужно обращать внимание, чтобы их обойти.

1. Оформление документов

Если вы покупаете компьютер себе домой, то момент оформления покупки проходит просто и понятно: вы отдаете продавцу деньги или расплачиваетесь пластиковой картой, получаете взамен чек, который затем присоедините к гарантийному талону, и забираете свой компьютер или его составляющие. Однако если вам необходимо приобрести тот же компьютер в качестве юрлица, то сразу возникает масса вопросов. Во-первых, многие компании сегодня могут производить закупки только через тендеры, размещенные на специализированных электронных площадках. Во-вторых, даже если тендер проводить необязательно, бухгалтерия вполне закономерно требует, чтобы все документы были оформлены как полагается: договор, счет-фактура, товарные накладные, в то время как в большинстве магазинов электроники продавец в лучшем случае готов просто выписать вам товарный чек. Поэтому, прежде чем изучать ассортимент и цены, убедитесь, что продавец готов работать с юрлицами и вы не столкнетесь с невозможностью оформить необходимые вам документы.

"Ситилинк", например, имеет несколько каналов входа для клиентов: сайт, колл-центр, тендерный отдел для работы с клиентами, которые производят закупки только через электронные площадки. За каждым корпоративным клиентом закрепляется персональный менеджер, который занимается не только подбором необходимого оборудования и профессиональным консультированием, но и заключением договоров, выпиской счетов и оформлением всех требующихся бухгалтерии документов", - рассказал управляющий директор "Ситилинк" в Самаре Евгений Житнов.

2. Сертификация товара

Вопрос сертификатов по энергобезопасности, соответствию экологическим нормативам и т.д. и т.п. обычно не слишком волнует нас, если мы покупаем компьютер домой. Другое дело - офис, куда регулярно приходят с проверками всевозможные инспекции и контролирующие организации, от МЧС и до трудовых инспекторов. Чтобы подтвердить безопасность рабочего места и выполнение прочих требований, работодателям необходимо представить официальные сертификаты на всю компьютерную и офисную технику. Поэтому, прежде чем заключать договор, лучше убедиться, что весь товар у продавца имеет необходимые вам сертификаты.

"Все собираемые и продаваемые нами настольные ПК и серверы Iru имеют сертификат соответствия EAC, сертификат соответствия ISO 9001-2011, сертификат соответствия в области связи и три года гарантии, а широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для каждого клиента", - отметил Евгений Житнов.

3. Технологическая совместимость комплектующих

Все чаще клиенты, в том числе юридические лица, предпочитают не приобретать готовый компьютер, а выбирать отдельные комплектующие с нужными техническими характеристиками и заказывать продавцу сборку. Такие решения часто оказываются более эффективными для рабочего процесса и более привлекательными по цене. Однако в стремлении получить лучший товар за меньшие деньги кроется опасность по имени "техническая несовместимость отдельных комплектующих". Понять, что именно эта деталь не будет эффективно функционировать с соседней, неспециалистам (а зачастую менеджер по закупкам вовсе не является грамотным экспертом по компьютерам) совершенно нереально. В задачи продавца в магазине тоже не входит выяснение совместимости комплектующих, ему достаточно продать то, что просит клиент. В крупных компаниях электроники, дорожащих своей репутацией (таких, как тот же "Ситилинк"), с юрлицами работают технические специалисты, которые оценивают совместимость комплектующих перед сборкой и при возникновении вопросов указывают на необходимость скорректировать заказ.

4. Цена

Цена была, есть и будет одним из основных для покупателя критериев при выборе поставщика электроники и офисной техники. "В "Ситилинке" корпоративные клиенты могут рассчитывать на специальную ценовую политику, регулярные акции и скидки, а также на отсрочку платежа и гибкие условия оплаты. Кроме того, действует бонусная клубная программа: приобретая технику, вы накапливаете бонусы, которые потом можете обменивать на необходимые товары. А при крупных заказах доставка бесплатна, что особенно важно клиентам, которые заказывают большие партии техники и имеют офисы в удаленных районах города или области", - отметил Евгений Житнов.

5. Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания является немаловажным пунктом при выборе поставщика компьютерной техники, ведь любая электроника имеет свойство ломаться, особенно если речь идет об интенсивном ежедневном использовании. Поэтому очень важно, чтобы после совершения покупки у вас имелась возможность при возникновении неполадок отправить технику в сервисный центр по гарантии. "При возникновении неполадок клиент может либо отправить электронику или оргтехнику в авторизованный сервисный центр, где проведут гарантийный ремонт, либо сдать обратно продавцу, и персональный менеджер решит вопрос с заменой либо ремонтом неисправного оборудования. Клиенту не придется оставаться с проблемой один на один, наши корпоративные менеджеры всегда готовы прийти на помощь в решении любого возникающего вопроса", - подчеркнул Евгений Житнов.