Регистратор "СТАТУС" планирует упрочить свои позиции в регионе

В одной из крупнейших регистраторских компаний - АО "СТАТУС" - произошли серьезные кадровые перестановки. Генеральным директором компании назначен выходец из Центрального банка России Алексей Свиридов, имеющий колоссальный опыт работы на фондовом рынке.

Эксперты связывают произошедшие перемены с амбициозными планами акционеров компании (среди акционеров АО "СТАТУС" - Сбербанк, Русагро, ММК) по дальнейшему развитию регистратора, общему укреплению рыночных позиций и усилению деловой активности.

Алексей Свиридов, в частности, отметил, что в настоящее время компания занимает ведущие позиции на рынке, вместе с тем основной задачей генеральный директор "СТАТУСа" считает усиление присутствия компании в регионах России, при этом особый акцент будет делаться на клиентоориентированность и гармоничное развитие современных услуг и сервисов.

"Мы планируем проводить политику, направленную на максимальную доступность услуг регистраторов для акционеров и акционерных обществ, в наших планах также - усиление позиций регистратора на рынке в целом и в каждом регионе присутствия", - подчеркнул Алексей Свиридов.

В Самарской области более 15 лет работает Самарский филиал АО "СТАТУС", директором которого с декабря 2016 года является Ольга Кузьмина. Самарский филиал АО "СТАТУС" - один из самых крупных филиалов среди регистраторских компаний, представленных в регионе, ведет реестры более чем 340 акционерных обществ, в том числе таких известных на региональном рынке компаний, как ПАО "Кузнецов", АО "Авиаагрегат", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат", ЗАО "Самарский кондитер" и др.