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Экономика и бизнес

Регистратор "СТАТУС" планирует упрочить свои позиции в регионе

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В одной из крупнейших регистраторских компаний - АО "СТАТУС" - произошли серьезные кадровые перестановки. Генеральным директором компании назначен выходец из Центрального банка России Алексей Свиридов, имеющий колоссальный опыт работы на фондовом рынке.

Алексей Свиридов, генеральный директор АО "Статус" Алексей Свиридов, генеральный директор АО "Статус"

Эксперты связывают произошедшие перемены с амбициозными планами акционеров компании (среди акционеров АО "СТАТУС" - Сбербанк, Русагро, ММК) по дальнейшему развитию регистратора, общему укреплению рыночных позиций и усилению деловой активности.

Алексей Свиридов, в частности, отметил, что в настоящее время компания занимает ведущие позиции на рынке, вместе с тем основной задачей генеральный директор "СТАТУСа" считает усиление присутствия компании в регионах России, при этом особый акцент будет делаться на клиентоориентированность и гармоничное развитие современных услуг и сервисов.

"Мы планируем проводить политику, направленную на максимальную доступность услуг регистраторов для акционеров и акционерных обществ, в наших планах также - усиление позиций регистратора на рынке в целом и в каждом регионе присутствия", - подчеркнул Алексей Свиридов.

В Самарской области более 15 лет работает Самарский филиал АО "СТАТУС", директором которого с декабря 2016 года является Ольга Кузьмина. Самарский филиал АО "СТАТУС" - один из самых крупных филиалов среди регистраторских компаний, представленных в регионе, ведет реестры более чем 340 акционерных обществ, в том числе таких известных на региональном рынке компаний, как ПАО "Кузнецов", АО "Авиаагрегат", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат", ЗАО "Самарский кондитер" и др.

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