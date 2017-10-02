В Жигулевске водитель грузовика въехал в Citroen

В Жигулевске 1 октября в 16:50 31-летний водитель грузовика Scania на трассе М-5, ехавший в направлении Сызрани, столкнулся с Citroen под управлением 32-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, управлявший Scania мужчина не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося в попутном направлении легкового автомобиля. В результате аварии травмы получил пассажир Citroen.