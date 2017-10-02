В Жигулевске водитель грузовика въехал в Citroen

В Жигулевске 1 октября в 16:50 31-летний водитель грузовика Scania на трассе М-5, ехавший в направлении Сызрани, столкнулся с Citroen под управлением 32-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, управлявший Scania мужчина не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося в попутном направлении легкового автомобиля.
В результате аварии травмы получил пассажир Citroen.
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Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше