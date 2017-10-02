Жительница Сызрани обкрадывала беспомощную пенсионерку, за которой должна была ухаживать

Городской суд Сызрани вынес приговор двум женщинам, которых обвиняли в краже имущества местной пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце февраля 2017 г. в полицию обратилась 61-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина сообщила о краже вещей из дома ее матери, проживающей в Сызрани.

Как выяснилось, ранее заявительница наняла для пожилой матери сиделку, которую посоветовали знакомые. Сама она не могла ухаживать за родственницей из-за переезда в другой город.

Поводом для возвращения стал звонок от соседки, которая недолго сама ухаживала за пенсионеркой, а после отъезда ее дочери и появления сиделки все равно присматривала за пожилой женщиной. Соседка увидела, как к новой помощнице периодически приходят незнакомцы. Женщина выяснила, что вместо ухода за пенсионеркой сиделка выпивала со знакомыми.

Однажды после ссоры компания разошлась. Осмотрев дом, соседка заметила, что пропали вещи: скатерти, наборы посуды, простыни, запасы круп и сахара и даже занавески. Об этом она сообщила дочери пенсионерки.

Вскоре подозреваемую - не судимую 50-летнюю жительницу Сызрани - задержали. По данным следствия, 26 февраля она похитила из дома пенсионерки имущество стоимостью 20 тыс. руб. и продавала эти вещи знакомым. На следующий день она продолжила обирать пожилую женщину, но уже вместе с подельницей - не судимой 49-летней местной жительницей. На этот раз женщины вынесли из дома жертвы вещи на 16 тыс. рублей. Добычей злоумышленниц стали предметы обихода.

Все это время пенсионерка, за которой должна была ухаживать подозреваемая, находилась в соседней комнате. Сообщить о происходящем она никому не могла из-за состояния здоровья.

В итоге суд признал подозреваемую виновной в краже и назначил ей два с половиной года лишения свободы условно. Знакомую обвиняемой также осудили, она получила два года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.