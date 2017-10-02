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Баскетбол Спорт

Дмитрий Азаров может посетить матч БК "Самара" с МБА

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 октября, баскетбольный клуб "Самара" проведет первый домашний матч нового сезона в рамках Суперлиги. Команда примет профессиональный баскетбольный клуб "Московская баскетбольная ассоциация" (МБА).

Напомним, статистика личных встреч "Самары" и МБА - 6:1 в пользу самарцев. В прошлом сезоне они не только были сильнее в финале Кубка РФБ (74:64), но и дважды переиграли москвичей в регулярном чемпионате (74:69 и 73:65).

Первый матч нового сезона состоится в МТЛ "Арена" в 19:00. Прямую трансляцию игры будет вести ТРК "Губерния", начало в 18:50.

Ожидается, что на матче будет присутствовать врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

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