Дмитрий Азаров может посетить матч БК "Самара" с МБА

В понедельник, 2 октября, баскетбольный клуб "Самара" проведет первый домашний матч нового сезона в рамках Суперлиги. Команда примет профессиональный баскетбольный клуб "Московская баскетбольная ассоциация" (МБА).
Напомним, статистика личных встреч "Самары" и МБА - 6:1 в пользу самарцев. В прошлом сезоне они не только были сильнее в финале Кубка РФБ (74:64), но и дважды переиграли москвичей в регулярном чемпионате (74:69 и 73:65).
Первый матч нового сезона состоится в МТЛ "Арена" в 19:00. Прямую трансляцию игры будет вести ТРК "Губерния", начало в 18:50.
Ожидается, что на матче будет присутствовать врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.