В Самарской области местами похолодает до -2°C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 1°C ниже средних многолетних значений.

В понедельник, 2 октября, облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит 3… 8°C. Ветер северный 7-12 м/с.

Во вторник, 3 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от +3 до -2°C, днем поднимется от 3 до 8°C. Ветер северный 5-10 м/с.

В среду, 4 октября, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит -2… +3°C, днем 4… 9°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.