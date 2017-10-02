На Волге тонул самолет-амфибия с гражданином Швейцарии на борту

Утром в понедельник, 2 октября, на Волге у "Ладьи" спасатели эвакуировали пилота и пассажира тонувшего самолета-амфибии Borey, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.
По предварительным данным, самолет пытался взлететь, но из-за высокой волны не выдержала стойка двигателя, размещающегося над кабиной, и винт повредил корпус судна, которое стало тонуть.
Происходящее увидели сотрудники одной из станций ПСС по Самарской области, находящейся неподалеку от места происшествия. Спасатели подъехали на катере к гидросамолету, подняли пилота и пассажира, которым оказался гражданин Швейцарии, на борт, а воздушное судно отбуксировали на берег.
Спасательные работы на акватории были окончены в 10:50. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат