На Волге тонул самолет-амфибия с гражданином Швейцарии на борту

Утром в понедельник, 2 октября, на Волге у "Ладьи" спасатели эвакуировали пилота и пассажира тонувшего самолета-амфибии Borey, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

По предварительным данным, самолет пытался взлететь, но из-за высокой волны не выдержала стойка двигателя, размещающегося над кабиной, и винт повредил корпус судна, которое стало тонуть.

Происходящее увидели сотрудники одной из станций ПСС по Самарской области, находящейся неподалеку от места происшествия. Спасатели подъехали на катере к гидросамолету, подняли пилота и пассажира, которым оказался гражданин Швейцарии, на борт, а воздушное судно отбуксировали на берег.

Спасательные работы на акватории были окончены в 10:50. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.