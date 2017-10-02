В Октябрьске женщину подозревают в нападении с топором на соседа

В пятницу, 29 сентября, в больницу Октябрьска доставили 42-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщает источник в полиции, ранение пострадавшему могла нанести 36-летняя соседка, ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительной версии, мужчина с женщиной поссорились во дворе дома на ул. Орской, после чего подозреваемая ударила обухом топора соседа по голове.

По факту произошедшего ведется проверка.