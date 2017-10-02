Второй этап строительства трех парковок около "Самара Арены" обойдется в 327 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы второго этапа строительства южной, восточной и северной парковок на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно опубликованным документам, до конца мая 2018 г. подрядчику предстоит выполнить работу по укладке асфальтобетонного покрытия парковок и устройству тротуаров, уложить бортовой камень и ограждения, устроить газоны и поставить модульные здания КПП, нанести разметку, установить дорожные знаки и контейнеры для мусора.
Начальная максимальная стоимость контракта - 327 млн рублей. Из них 72 млн руб. предполагается выплатить в 2017 г., а 255 руб. - в 2018 году.
Подрядчика должны определить 20 октября.
Напомним, это второй аукцион на устройство трех парковок около нового стадиона. Первый был объявлен в середине июля, победителем торгов стало АО "Волгатрансстрой-9", ведущее работы по благоустройству и озеленению территории рядом с "Самара Ареной". В рамках первого контракта на 113,2 млн руб. компания до середины декабря выполнит земляные работы, а также устройство инженерных коммуникаций для будущих парковок.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.