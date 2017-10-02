Второй этап строительства трех парковок около "Самара Арены" обойдется в 327 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы второго этапа строительства южной, восточной и северной парковок на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, до конца мая 2018 г. подрядчику предстоит выполнить работу по укладке асфальтобетонного покрытия парковок и устройству тротуаров, уложить бортовой камень и ограждения, устроить газоны и поставить модульные здания КПП, нанести разметку, установить дорожные знаки и контейнеры для мусора.

Начальная максимальная стоимость контракта - 327 млн рублей. Из них 72 млн руб. предполагается выплатить в 2017 г., а 255 руб. - в 2018 году.

Подрядчика должны определить 20 октября.

Напомним, это второй аукцион на устройство трех парковок около нового стадиона. Первый был объявлен в середине июля, победителем торгов стало АО "Волгатрансстрой-9", ведущее работы по благоустройству и озеленению территории рядом с "Самара Ареной". В рамках первого контракта на 113,2 млн руб. компания до середины декабря выполнит земляные работы, а также устройство инженерных коммуникаций для будущих парковок.