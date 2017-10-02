В реке около с. Старосемейкино нашли тело пропавшего мужчины

В субботу, 30 сентября, в р. Сок в 100 м от СДТ "Сокский1" в с. Старосемейкино Красноярского района было обнаружено тело 63-летнего мужчины.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, мужчина считался пропавшим без вести. 23 сентября он ушел из дому и не вернулся.
По факту случившегося ведется проверка, тело направлено на судмедэкспертизу, которая позволит установить причину смерти.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат