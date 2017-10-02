В реке около с. Старосемейкино нашли тело пропавшего мужчины

В субботу, 30 сентября, в р. Сок в 100 м от СДТ "Сокский1" в с. Старосемейкино Красноярского района было обнаружено тело 63-летнего мужчины.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, мужчина считался пропавшим без вести. 23 сентября он ушел из дому и не вернулся.

По факту случившегося ведется проверка, тело направлено на судмедэкспертизу, которая позволит установить причину смерти.