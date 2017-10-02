Стоянку для спецтранспорта FIFA к ЧМ-2018 построят за четыре недели

Департамент градостроительства Самары объявил торги на строительство стоянки для спецтранспорта FIFA в период проведения в городе ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Работы должны быть выполнены за четыре недели, но не позднее 10 декабря 2017 года.

Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по объекту "Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка". Работы проводятся в рамках муниципальной программы "Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Самары на 2012-2018 годы".

Площадка площадью 9,4 га расположена в границах улиц Московское шоссе, Революционной и Карла Маркса. Проектом предусматриваются устройство и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка, установка КПП, административного здания с помещениями для персонала и видеомониторной, а также подключение к высокоскоростному интернету. Предусмотрено устройство освещения, видеонаблюдения, дорожных знаков, ограждения, пункта охраны и двух туалетных кабин.

Начальная максимальная цена контракта - 20,9 млн руб., источник финансирования - городской бюджет.

Итоги аукциона подведут 20 октября.