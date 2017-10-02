Задержаны шестеро подозреваемых в краже топлива из трубопровода в Хворостянском районе

Полицейские задержали шестерых мужчин, подозреваемых в краже нефтепродуктов в Хворостянском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции установили расположение врезки, а также место ее вывода в 112 м от нефтепровода. Как выяснилось, ночью туда приезжал грузовик с полуприцепом-цистерной. Злоумышленники наполняли емкость краденым топливом для дальнейшей продажи.

Сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии задержали четверых мужчин, когда те перекачивали топливо из нефтепровода в цистерну. Еще один подозреваемый попытался скрыться, но вскоре его задержали вместе с предполагаемым организатором группы.

Подозреваемыми являются четверо жителей Кинельского района 30, 31, 38 и 31 года, 30-летний житель Безенчукского района и 38-летний самарец.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для мужчин меры пресечения.