Задержаны шестеро подозреваемых в краже топлива из трубопровода в Хворостянском районе

Полицейские задержали шестерых мужчин, подозреваемых в краже нефтепродуктов в Хворостянском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции установили расположение врезки, а также место ее вывода в 112 м от нефтепровода. Как выяснилось, ночью туда приезжал грузовик с полуприцепом-цистерной. Злоумышленники наполняли емкость краденым топливом для дальнейшей продажи.
Сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии задержали четверых мужчин, когда те перекачивали топливо из нефтепровода в цистерну. Еще один подозреваемый попытался скрыться, но вскоре его задержали вместе с предполагаемым организатором группы.
Подозреваемыми являются четверо жителей Кинельского района 30, 31, 38 и 31 года, 30-летний житель Безенчукского района и 38-летний самарец.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для мужчин меры пресечения.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.