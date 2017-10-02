В Самаре следствие засомневалось в версии самоубийства мужчины

Неожиданные результаты принесла проверка обстоятельств гибели 62-летнего мужчины.

Его тело обнаружили еще 30 июля. Основной версией гибели мужчины считали самоубийство: все указывало на то, что он спрыгнул с моста на железнодорожные пути.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила: характер травм и ран на теле погибшего указывает на то, что он, вполне возможно, стал жертвой нападения.

На основании этого 29 сентября в Промышленном районе Самары возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Теперь правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины и личности тех, кто "поспособствовал" его смерти.