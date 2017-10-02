Полицейские ищут очевидцев того, как пенсионерка попала под грузовик на ул. 22 Партсъезда

В понедельник, 2 октября, полицейские продолжают расследование по факту ДТП, которое произошло 27 сентября, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

Напомним, по предварительным данным полицейских, 27 сентября в 11:30 37-летний водитель DAF FTCF-85 двигался по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Рыльской в направлении Заводского шоссе. В районе дома №6 к. 3 по Заводскому шоссе, начиная движение, он наехал на 83-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, хотя ближайший пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате пострадавшую доставили в медучреждение с открытым переломом правой ноги и госпитализировали.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося полицейские просят очевидцев этого ДТП обратиться в ГИБДД Самары либо в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Телефон контакта (846) 278-10-80.