В школах и ссузах выберут местных президентов

14 октября состоится Единый день выборов руководителей органов ученического самоуправления. Организаторами проекта являются Центр социализации молодежи, избирательная комиссия Самарской области и молодежная избирательная комиссия Самарской области.
Уже сейчас в школах и ссузах активно размещается информация о грядущих выборах. Кандидатам предстоит пройти регистрацию, которая начнется 9 октября, а также провести свою собственную предвыборную кампанию.
Проект интересен не только его результатом, но и непосредственным процессом подготовки к выборам. Так, школьники участвуют в кампании не только в качестве кандидатов, но и как члены избирательной комиссии.
Для них это - отличная возможность попробовать себя в новой сфере деятельности, получить хороший опыт, а также подробнее узнать об избирательном процессе.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.