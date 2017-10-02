В школах и ссузах выберут местных президентов

14 октября состоится Единый день выборов руководителей органов ученического самоуправления. Организаторами проекта являются Центр социализации молодежи, избирательная комиссия Самарской области и молодежная избирательная комиссия Самарской области.

Уже сейчас в школах и ссузах активно размещается информация о грядущих выборах. Кандидатам предстоит пройти регистрацию, которая начнется 9 октября, а также провести свою собственную предвыборную кампанию.

Проект интересен не только его результатом, но и непосредственным процессом подготовки к выборам. Так, школьники участвуют в кампании не только в качестве кандидатов, но и как члены избирательной комиссии.

Для них это - отличная возможность попробовать себя в новой сфере деятельности, получить хороший опыт, а также подробнее узнать об избирательном процессе.