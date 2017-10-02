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Музеи и выставки Культура

В музее им. П.Алабина открылась выставка Никаса Сафронова "Избранное"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.Алабина начала работу выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова "Избранное".

Выставка "Избранное" имеет значительный географический масштаб: экспозиция демонстрировалась на территории России, Украины, Казахстана, а также в странах Европы и Азии.

Никас Сафронов успешно работает во многих жанрах. Большая часть работ художника находится в ведущих музеях мира и частных коллекциях российских и зарубежных звезд политики и культуры, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Джек Николсон…

Жанровые картины, лирические пейзажи, натюрморты, портреты отмечены глубиной психологического решения, жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров.

На выставке представлено более 100 работ разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Выставку посетил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. "Выставка привлекла к себе большое внимание. За несколько дней ее посетили уже несколько сотен человек. Серьезный интерес к выставке проявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил удовлетворение от того, что мы продолжаем достаточно длительное сотрудничество с одним из самых известных художников нашего времени. Это не первая выставка Никаса Сафронова в регионе, и самарские ценители живописи хорошо знают его творчество. Каждый проект вызывает большой интерес и много споров", - отметил министр.

Выставка продлится до 26 ноября.

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