Двух мужчин подозревают в том, что они до смерти забили жителя Безенчукского района

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух мужчин по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 3 апреля 2017 г. двое мужчин в доме 56-летнего пенсионера во время конфликта, возникшего при распитии спиртного, избили руками и предметами мебели пенсионера. От полученных травм потерпевший скончался на месте. А чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники спрятали труп в погребе.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения.