Самарчанка убила спящего сожителя из-за того, что он злоупотреблял спиртным

В Самаре вынесли приговор 44-летней женщине, которую признали виновной в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
2 июля 2017 г. в квартире на ул. Ново-Садовой после распития спиртного у нее возник конфликт с сожителем из-за злоупотребления мужчины алкоголем. В итоге женщина дождалась, когда он уснул, и ударила его кухонным ножом в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Суд и назначил женщине семь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?