Самарчанка убила спящего сожителя из-за того, что он злоупотреблял спиртным

В Самаре вынесли приговор 44-летней женщине, которую признали виновной в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

2 июля 2017 г. в квартире на ул. Ново-Садовой после распития спиртного у нее возник конфликт с сожителем из-за злоупотребления мужчины алкоголем. В итоге женщина дождалась, когда он уснул, и ударила его кухонным ножом в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд и назначил женщине семь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.