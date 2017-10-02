Сызранец, за 2000 руб. согласившийся оформить на себя юрлицо, может понести уголовную ответственность

Прокуратура Сызрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2016 г. мужчина за 2 тыс. руб. передал свой паспорт неизвестному для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем и подписал документы, необходимые для создания ООО "ВИТА МАРКЕТ". При этом сызранец знал, что он фактически не имеет отношения к созданию и деятельности организации.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал прокурорской проверки. Уголовное дело направлено в мировой суд Сызрани для рассмотрения.