Самарца будут судить за использование поддельного больничного

Прокуратура Самарского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, которого подозревали в использовании поддельного документа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 7 августа 2017 г. мужчина предоставил на работе - в ООО "Азимут-Сервис" - листок нетрудоспособности. Но выяснилось, что медучреждение, печать которого стояла на бланке, не выдавало этого документа: мужчина приобрел больничный в Интернете за 2500 рублей.

Уголовное дело направлено в Самарский районный суд для рассмотрения.