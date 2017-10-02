В отношении водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося, возбудили уголовное дело

В Самаре в отношении 30-летнего водителя Citroen, сбившего насмерть пешехода, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, поздно вечером 29 сентября водитель иномарки на пр. Металлургов проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. С места ДТП автомобилист скрылся, но вскоре его задержали. Выяснилось, что в водитель был пьян. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.