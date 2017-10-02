В отношении водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося, возбудили уголовное дело

В Самаре в отношении 30-летнего водителя Citroen, сбившего насмерть пешехода, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, поздно вечером 29 сентября водитель иномарки на пр. Металлургов проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. С места ДТП автомобилист скрылся, но вскоре его задержали. Выяснилось, что в водитель был пьян.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше