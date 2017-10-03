Никас Сафронов: "Париж хуже, чем Самара"

В музее им. Алабина открылась выставка Никаса Сафронова "Избранное". В экспозиции представлено более ста работ, написанных художником в самых разных стилях — от символизма до авторского dream vision, передает корреспондент Волга Ньюс.

На открытие выставки приехал сам Никас Сафронов и после короткой фотосессии с руководителями музея, молодыми людьми и охранницей, плачущей и смеющейся от восторга, быстро взбежал на второй этаж, где его уже ждали пресса и собравшаяся публика.

Никас Сафронов сделал реверанс Самаре: "Здесь очень хорошо кормят" и "Самые красивые девушки", также вспомнил и перечислил всех известных писателей, актеров, режиссеров, когда-либо живших в Самаре: Толстой, Горький, Гашек, Шаляпин.

"Здесь родился Эльдар Рязанов, с котором мы дружили, и я делал его портрет, и даже не один, — говорил Никас Сафронов, — известный актер, ваш земляк и мой друг Юра Чернов вам передавал поклон. Мы с ним недавно были в Париже, ездили по музеям, гуляли, это была чудесная поездка… Париж хуже, чем Самара… грязный город, много иностранцев…".

Затем Никас рассказал о своем творчестве: "Несколько лет назад в Оренбурге на выставке были установлены камеры, и ночью они зафиксировали блуждающие светящиеся шары. Это энергетика людей, которые приходят и смотрят мои картины, восхищаются, отдают свое тепло и любовь, молятся иногда…" — спокойно и буднично рассказывал художник.

После представления, перечисления регалий: "заслуженный, почетный, действительный…", художник провел экскурсию по выставке. В экспозиции представлено более ста работ разных периодов и почти о каждой художник смог рассказать. Храмы России, Италии, египетские пирамиды, улицы Венеции, Замок Нойшванштайн в Германии… Из рассказа стало понятно — художник богат (квартиры в Москве, маленький замок в Шотландии), много путешествует и у него много сыновей.

"Это Венеция, — рассказывал Никас Сафронов, — мой сын венецианец, и я часто бываю здесь…" А вот Нью-Йорк, с летящим белым голубем над городом. Вот Англия… "Дело в том, что в Лондоне живет мой сын", — опять сообщал художник.

На египетских картинах Никас Сафронов задержался подольше и рассказал, как однажды чуть не погиб в египетской пирамиде. Художник пошел осматривать пирамиду изнутри (причем это не самое туристическое место, довольно безлюдное) и заблудился. И только через два дня, когда силы уже были на исходе, ему повстречался котенок и вывел его наружу. В своей картине художник запечатлел того самого котенка гуляющим на фоне пирамиды и скульптуру сфинкса.

"Хотя в этом месте сфинкса не было, я все равно его решил туда вписать", — задумчиво произнес художник.

Еще одна история, полная опасностей произошла в джунглях Америки.

"Я писал портрет президента Эквадора и он предложил отправиться в Океанию. Я ответил, что много раз бывал в Океании (в Австралии живет мой сын), а вот джунгли Америки не видел. Мы полетели на частном самолете, который вскоре начал барахлить и пришлось садиться на территорию диких племен. Это было племя каннибалов, которые утверждали, что не едят никого уже лет десять, но кто их знает? И тогда я взял в руки карандаш и написал портрет вождя. Ему так понравилось, что нас сразу же освободили".

И далее художник сделал вывод: "Надо уметь рисовать, а если ты с абстракцией попадешь в Африку, неизвестно, чем это может закончиться. К тому же, — резонно заметил Никас Сафронов, — когда ты пишешь портреты, всегда заработаешь на кусок хлеба". И это факт.