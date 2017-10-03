Самарские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, по подозрению в хранении героина задержаны двое самарцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Около дома в Безымянном переулке правоохранителями был задержан 32-летний местный житель. При исследовании предметов одежды задержанного сотрудники полиции обнаружили пачку из-под сигарет, внутри которой находилось два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: изъятым является героин общей массой около 3 граммов. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Еще один сверток с запрещенным веществом полицейские изъяли у ранее судимого жителя Самары 1972 года рождения. Задержали мужчину сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотических средств отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в ходе оперативных мероприятий на ул. Советской Армии. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили у злоумышленника порошкообразное вещество. Как впоследствии установила экспертиза, изъятым является героин массой 4 грамма.
На днях по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", в обоих случаях возбуждены уголовные дела.
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За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.