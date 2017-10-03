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Преступления Происшествия

Самарские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, по подозрению в хранении героина задержаны двое самарцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Около дома в Безымянном переулке правоохранителями был задержан 32-летний местный житель. При исследовании предметов одежды задержанного сотрудники полиции обнаружили пачку из-под сигарет, внутри которой находилось два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: изъятым является героин общей массой около 3 граммов. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Еще один сверток с запрещенным веществом полицейские изъяли у ранее судимого жителя Самары 1972 года рождения. Задержали мужчину сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотических средств отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в ходе оперативных мероприятий на ул. Советской Армии. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили у злоумышленника порошкообразное вещество. Как впоследствии установила экспертиза, изъятым является героин массой 4 грамма.

На днях по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", в обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Гид потребителя

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