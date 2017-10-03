Анастасия Павлюченкова проиграла датчанке Каролине Возняцки во втором круге турнира в Пекине

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла датчанке Каролине Возняцки на втором круге турнира серии Premier Mandatory в Пекине со счетом 2:6, 2:6, пишет championat.com.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Павлюченковой 1 эйс, 5 двойных и 8 упущенных брейк-пойнтов. Отметим, что 5 брейк-пойнтов Анастасия упустила в предпоследнем гейме матча, а одну из двойных сделала на матчболе.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!