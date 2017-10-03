Анастасия Павлюченкова проиграла датчанке Каролине Возняцки во втором круге турнира в Пекине

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла датчанке Каролине Возняцки на втором круге турнира серии Premier Mandatory в Пекине со счетом 2:6, 2:6, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Павлюченковой 1 эйс, 5 двойных и 8 упущенных брейк-пойнтов. Отметим, что 5 брейк-пойнтов Анастасия упустила в предпоследнем гейме матча, а одну из двойных сделала на матчболе.