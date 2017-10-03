Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Чапаевска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, которого теперь подозревают в краже пяти лошадей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
К правоохранителям обратился 52-летний местный житель, сообщивший о похищении принадлежащих ему животных. Они были привязаны в полукилометре от дома хозяина. Рано утром он не нашел лошадей на привычном месте и предположил, что ночью их похитили. Ущерб мужчина оценил в 240 тыс. рублей.
Стражи порядка обнаружили следы, оставленные животными, которые вели к лесополосе у трассы.
По ним полицейские вышли к дороге, где в этот момент происходила сделка по продаже лошадей.
Подозреваемого задержали. Потенциальные покупатели, увидев полицейских, скрылись, но позже их остановил экипаж ДПС, и в итоге они тоже оказались в отделе полиции.
Подозреваемым оказался житель Чапаевска, который ранее приезжал в село для приобретения корма. По предварительной версии, он обратил внимание на пасущихся лошадей и решил их похитить. Дома мужчина основательно подготовился к преступлению: собрал теплые вещи и еду. Поздно вечером того же дня он вернулся в село, отвязал двух лошадей, а трое жеребят сами пошли за взрослыми животным. Ночь похититель провел в лесополосе у трассы. Утром он позвонил знакомым и предложил приобрести лошадей, не рассказав, что они краденые.
Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.