Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Чапаевска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, которого теперь подозревают в краже пяти лошадей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

К правоохранителям обратился 52-летний местный житель, сообщивший о похищении принадлежащих ему животных. Они были привязаны в полукилометре от дома хозяина. Рано утром он не нашел лошадей на привычном месте и предположил, что ночью их похитили. Ущерб мужчина оценил в 240 тыс. рублей.

Стражи порядка обнаружили следы, оставленные животными, которые вели к лесополосе у трассы.

По ним полицейские вышли к дороге, где в этот момент происходила сделка по продаже лошадей.

Подозреваемого задержали. Потенциальные покупатели, увидев полицейских, скрылись, но позже их остановил экипаж ДПС, и в итоге они тоже оказались в отделе полиции.

Подозреваемым оказался житель Чапаевска, который ранее приезжал в село для приобретения корма. По предварительной версии, он обратил внимание на пасущихся лошадей и решил их похитить. Дома мужчина основательно подготовился к преступлению: собрал теплые вещи и еду. Поздно вечером того же дня он вернулся в село, отвязал двух лошадей, а трое жеребят сами пошли за взрослыми животным. Ночь похититель провел в лесополосе у трассы. Утром он позвонил знакомым и предложил приобрести лошадей, не рассказав, что они краденые.

Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие.