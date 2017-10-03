В Юго-Западном районе Сызрани возле многоэтажного дома обнаружили тело мужчины

Во вторник, 3 октября, в Сызрани около одного из подъездов дома по пр. Космонавтов, 4 прохожие обнаружили тело пожилого мужчины, сообщает ktv-ray.ru.

По словам очевидцев, возможно пенсионеру могло стать плохо, когда он шел от одного подъезда к другому, в результате чего он скончался. По словам соседей, мужчина жил на восьмом этаже этого дома. Известно, что дверь в его квартиру была открыта.

Однако, в настоящий момент рассматривается и версия того, что погибший мог упасть с высоты.

На место происшествия уже прибыли и работают правоохранители, которым предстоит установить точные обстоятельства гибели человека.

Официальной версии произошедшего пока нет.