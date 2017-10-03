В Юго-Западном районе Сызрани возле многоэтажного дома обнаружили тело мужчины

Во вторник, 3 октября, в Сызрани около одного из подъездов дома по пр. Космонавтов, 4 прохожие обнаружили тело пожилого мужчины, сообщает ktv-ray.ru.
По словам очевидцев, возможно пенсионеру могло стать плохо, когда он шел от одного подъезда к другому, в результате чего он скончался. По словам соседей, мужчина жил на восьмом этаже этого дома. Известно, что дверь в его квартиру была открыта.
Однако, в настоящий момент рассматривается и версия того, что погибший мог упасть с высоты.
На место происшествия уже прибыли и работают правоохранители, которым предстоит установить точные обстоятельства гибели человека.
Официальной версии произошедшего пока нет.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат