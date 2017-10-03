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Интернет Транспорт и связь

Образование становится цифровым

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Современные телеком-сервисы позволяют не только звонить и отправлять SMS. Благодаря мобильному Интернету можно даже получать вузовские дипломы. Такую возможность предоставляет своим студентам Тольяттинский государственный университет, на базе которого работает федеральный проект "Росдистант" — уникальная площадка для дистанционного образования.

Сделать для жителей Самарской области "Росдистант" максимально доступным проектом ТГУ позволили услуги от компании "МегаФон". С оператором вуз сотрудничает с 2010 года, и первоначально перечень подключенных сервисов ограничивался голосовой связью и мобильным Интернетом. Но с расширением перечня дополнительных услуг университет быстро оценил их преимущества.

"О том, что ТГУ — передовой вуз, вошедший в число 33 опорных высших учебных заведений России, можно судить хотя бы по списку используемых им сервисов, — рассказывает директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко. — Так, университет одним из первых наших клиентов подключил услугу "МегаФон. Таргет", чтобы при помощи адресных информационных рассылок рассказывать о возможностях получения образования потенциальным студентам. Для этой же цели работает единый федеральный номер: 8-800-222-33-08 — на него можно звонить бесплатно из любой точки России, что особенно важно для студентов, которые живут за пределами нашего региона. Неудивительно, что в рамках проекта "Росдистант" номер в формате "8-800" тоже оказался весьма востребованной услугой".

Конечно, звонят в вуз не только из-за пределов Самарской области. В активе ТГУ более 13 000 студентов и около 1 000 сотрудников, университет имеет представительства в Самаре, Сызрани и Жигулёвске — при таких масштабах и географии надежная связь жизненно необходима. А с запуском проекта "Росдистант" стало возможным дистанционно получать актуальные знания для эффективной профессиональной деятельности. Помогают в этом и упомянутые услуги "МегаФон. Таргет" с "8-800", и "МультиФон" — созданный оператором аналог популярных мессенджеров, позволяющий совершать местные, междугородные и международные звонки через Интернет.

Ректор ТГУ Михаил Криштал

"Сегодня вуз должен использовать все передовые технологии связи. По сути, высшее образование в какой-то мере становится "цифровым", доступным каждому, благодаря Интернету, — считает ректор ТГУ Михаил Криштал. — Так у наших студентов появляется больше возможностей для выбора формы получения знаний, а у вуза — для привлечения новых учащихся и дальнейшего развития в современном цифровом мире".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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