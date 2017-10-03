Образование становится цифровым

Современные телеком-сервисы позволяют не только звонить и отправлять SMS. Благодаря мобильному Интернету можно даже получать вузовские дипломы. Такую возможность предоставляет своим студентам Тольяттинский государственный университет, на базе которого работает федеральный проект "Росдистант" — уникальная площадка для дистанционного образования.

Сделать для жителей Самарской области "Росдистант" максимально доступным проектом ТГУ позволили услуги от компании "МегаФон". С оператором вуз сотрудничает с 2010 года, и первоначально перечень подключенных сервисов ограничивался голосовой связью и мобильным Интернетом. Но с расширением перечня дополнительных услуг университет быстро оценил их преимущества.

"О том, что ТГУ — передовой вуз, вошедший в число 33 опорных высших учебных заведений России, можно судить хотя бы по списку используемых им сервисов, — рассказывает директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко. — Так, университет одним из первых наших клиентов подключил услугу "МегаФон. Таргет", чтобы при помощи адресных информационных рассылок рассказывать о возможностях получения образования потенциальным студентам. Для этой же цели работает единый федеральный номер: 8-800-222-33-08 — на него можно звонить бесплатно из любой точки России, что особенно важно для студентов, которые живут за пределами нашего региона. Неудивительно, что в рамках проекта "Росдистант" номер в формате "8-800" тоже оказался весьма востребованной услугой".

Конечно, звонят в вуз не только из-за пределов Самарской области. В активе ТГУ более 13 000 студентов и около 1 000 сотрудников, университет имеет представительства в Самаре, Сызрани и Жигулёвске — при таких масштабах и географии надежная связь жизненно необходима. А с запуском проекта "Росдистант" стало возможным дистанционно получать актуальные знания для эффективной профессиональной деятельности. Помогают в этом и упомянутые услуги "МегаФон. Таргет" с "8-800", и "МультиФон" — созданный оператором аналог популярных мессенджеров, позволяющий совершать местные, междугородные и международные звонки через Интернет.

Ректор ТГУ Михаил Криштал

"Сегодня вуз должен использовать все передовые технологии связи. По сути, высшее образование в какой-то мере становится "цифровым", доступным каждому, благодаря Интернету, — считает ректор ТГУ Михаил Криштал. — Так у наших студентов появляется больше возможностей для выбора формы получения знаний, а у вуза — для привлечения новых учащихся и дальнейшего развития в современном цифровом мире".