В самарском зоопарке отметят всемирный день защиты животных

В четверг, 5 октября, самарский зоопарк приглашает на "Всемирный день защиты животных". Начало мероприятия намечено на 13 часов.

Гостям будет рассказано об истории праздника, о роли зоопарков в сохранении редких видов животных. Посетители смогут принять участие в акции "Погладь меня" и погладить прирученных животных — капского варана, козу, лисенка, скунса, кролика, петуха и сфотографироваться с ними, а также поучаствовать в разнообразной конкурсно-развлекательной программе — увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх. Все участники мероприятия получат памятные сувениры от Самарского зоопарка.