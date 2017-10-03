Молодой водитель "тринадцатой" в Самаре врезался в гараж

В Самаре 2 октября произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:45 18-летний водитель "тринадцатой" ехал по ул. Спортивной в направлении ул. Коммунистической. По предварительной версии полицейских, молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в гараж.

В результате аварии с травмами госпитализировали 16-летнюю пассажирку автомобиля.

По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту случившегося ведется проверка.