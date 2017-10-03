Молодой водитель "тринадцатой" в Самаре врезался в гараж

В Самаре 2 октября произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:45 18-летний водитель "тринадцатой" ехал по ул. Спортивной в направлении ул. Коммунистической. По предварительной версии полицейских, молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в гараж.
В результате аварии с травмами госпитализировали 16-летнюю пассажирку автомобиля.
По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше