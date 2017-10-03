Самарские предприниматели "прокачают бизнес" вместе с Дмитрием Портнягиным

В конце октября в Самаре пройдет уникальное событие для деловой сферы — "Бизнес-трансформация". Хедлайнер вечера — Дмитрий Портнягин, ведущий канала о бизнес-тематике. На площадке ЯR BAR & TEЯRACE он проведет встречу с активными предпринимателями Самары и поможет "прокачать себя и свой бизнес".

Биография Дмитрий Портнягина — его лучшее резюме. В 18 лет он открыл бизнес в Китае, который вошел в ТОП-3 лидеров рынка, на сегодняшний день владеет компанией с годовым оборотом $100 000 000. Он самый известный видеоблогер с бизнес-тематикой — канал "Трансформатор", финалист "Предприниматель года" по версии Ernst& Young.

Всех участников вечера ждет много полезной информации: как правильно упаковывать бизнес, секреты построения личного бренда. И прямо на "Бизнес-трансформации" Дмитрий Портнягин снимет очередную серию для своего канала "Трансформатор". Напомним, что каждую новую серию смотрят более 500 000 зрителей.

Но это далеко не все сюрпризы. В программе еще несколько спикеров.

Про систему маркетинга в сети "Додо Пицца" расскажет гостям владелец самарской сети Дмитрий Троян. Поделится он и результатами самых успешных кейсов, и бизнес-идеями. Например, подскажет интересные модели построения бизнеса в общественном питании и опишет основные индикаторы в маркетинге.

Специалисты HeadHunter научат правильно строить HR-бренд и делать компанию привлекательной для сотрудников. А бизнес-тренер сети гипермаркетов "Магнит" подготовил уникальную технику знакомств в формате "Бизнес-игры", с помощью которой гости в неформальной обстановке познакомятся с будущими партнерами. В итоге получат много полезных контактов будущих коллег, инвесторов или просто клиентов.

Чтобы попасть на мероприятие 26 октября в 18:00 на площадке ЯR BAR & TEЯRACE (ул. Лесная, 23), нужно оставить заявку на сайте event.bussdb.ru или в группе https://vk.com/bussdbsamara2017. Количество мест ограниченно.