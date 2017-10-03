Дмитрий Азаров примет участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Во вторник, 3 октября, в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В мероприятии примет участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники заседания подведут итоги Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Основными докладчиками выступят министр спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата.