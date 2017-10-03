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Суды Происшествия

Бывшего начфиза военной базы из Сызрани осудили за продажу зачетов по физподготовке

СЫЗРАНЬ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 сентября, вступил в силу приговор, вынесенный 41-летнему бывшему начальнику физподготовки сызранской учебной авиационной базы, майору запаса Вячеславу Павлову, которого признали виновным в получении 13 мелких взяток и служебном подлоге, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону.

Как установили следствие и суд, в обязанности Павлова во время службы на базе входила органи­зация физической подготовки личного состава части, а также контроль и учет ее результатов. В частности, он руководил итоговыми проверками по физподготовке и составлял ведомости, на основании которых успешно прошедшим проверку военнослужащим начислялась доплата за соответствие требованиям по физподготовке. И как выяснили следователи, Павлов иногда использовал служебное положение для извлечения дохода.

Например, по данным следствия, с 4 по 20 октября 2016 г. в служебном кабинете в штабе учебной базы он получил от 13 военнослужащих лично и через посредников от 1000 до 3000 руб. за выставление в ведомостях ито­говой проверки физподготовки за 2016 г. хороших результатов и положительных оценок вместо неудовлетво­рительных, которые они реально получили, либо вовсе без фактической сдачи необходимых упражнений.

А в ноябре 2016 г. Павлов внес эти ложные данные в официальные документы. На основании фальсифицированных сведений "купившие зачеты" военнослужащие получали надбавки к своим зарплатам.

В следствии рассказали, что после того, как аферы с липовыми зачетами раскрылись, прослуживший 24 года в армии, 19 из которых на офицерских должностях, физрук Павлов ушел в отставку, а по окончании следствия он предстал перед Самарским гарнизонным военным судом.

По данным следствия, на суде Павлов признал вину в 13 мелких взятках, не превышающих каждый раз 10 тыс. руб., всего на общую сумму 27 тыс. руб., и в служебном подлоге.

На суде также допросили военнослужащих, дававших Павлову деньги за улучшение показателей. В частности один из них сообщил, что по предварительной договоренности зачислил на банковскую карту Павлова 3 тыс. руб. за выстав­ление общей положительной оценки без фактической сдачи бега на 3 км.

Еще один военнослужащий сказал, что передал Павлову в служебном кабинете 1 тыс. руб. за повышение реальных результатов по упражнению "подтягивание" с пяти до восьми раз и исправление общей неудовлетворительной оценки на положительную.

Еще три военнослужащих на суде сообщили, что передали Павлову через посредника по 2 тыс. руб. за за­вышение им по итогам проверки результатов по бегу на 60, 1000 и 3000 м. Двоим из них нужно было исправить неудовлетворительную оценку на положительную, а одному - с оценки "удовлетворительно" на "хорошо". А общая сумма полученных доплат "клиентами" Павлова по "липовым показателям", как сообщил в суде представитель прокуратуры, превысила 648 тыс. рублей.

В итоге, изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, суд признал мужчину виновным в 13 эпизодах получения мелких взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорил его путем частичного сложения назначенных наказа­ний к штрафу 250 тыс. руб. и двум годам лишения свободы с двухгодовым лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на госслужбе, в органах местного самоуправления и органах военного управ­ления.

Но, принимая во внимание данные о личности Павлова, который не был судим и воспитывает двух несовершеннолетних детей, суд счел возможным не лишать его свободы. В итоге наказание в виде лишения свободы было решено считать условным с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправле­ние. А штраф мужчина должен заплатить в полном объеме.

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