Бывшего начфиза военной базы из Сызрани осудили за продажу зачетов по физподготовке

В пятницу, 29 сентября, вступил в силу приговор, вынесенный 41-летнему бывшему начальнику физподготовки сызранской учебной авиационной базы, майору запаса Вячеславу Павлову, которого признали виновным в получении 13 мелких взяток и служебном подлоге, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону.
Как установили следствие и суд, в обязанности Павлова во время службы на базе входила организация физической подготовки личного состава части, а также контроль и учет ее результатов. В частности, он руководил итоговыми проверками по физподготовке и составлял ведомости, на основании которых успешно прошедшим проверку военнослужащим начислялась доплата за соответствие требованиям по физподготовке. И как выяснили следователи, Павлов иногда использовал служебное положение для извлечения дохода.
Например, по данным следствия, с 4 по 20 октября 2016 г. в служебном кабинете в штабе учебной базы он получил от 13 военнослужащих лично и через посредников от 1000 до 3000 руб. за выставление в ведомостях итоговой проверки физподготовки за 2016 г. хороших результатов и положительных оценок вместо неудовлетворительных, которые они реально получили, либо вовсе без фактической сдачи необходимых упражнений.
А в ноябре 2016 г. Павлов внес эти ложные данные в официальные документы. На основании фальсифицированных сведений "купившие зачеты" военнослужащие получали надбавки к своим зарплатам.
В следствии рассказали, что после того, как аферы с липовыми зачетами раскрылись, прослуживший 24 года в армии, 19 из которых на офицерских должностях, физрук Павлов ушел в отставку, а по окончании следствия он предстал перед Самарским гарнизонным военным судом.
По данным следствия, на суде Павлов признал вину в 13 мелких взятках, не превышающих каждый раз 10 тыс. руб., всего на общую сумму 27 тыс. руб., и в служебном подлоге.
На суде также допросили военнослужащих, дававших Павлову деньги за улучшение показателей. В частности один из них сообщил, что по предварительной договоренности зачислил на банковскую карту Павлова 3 тыс. руб. за выставление общей положительной оценки без фактической сдачи бега на 3 км.
Еще один военнослужащий сказал, что передал Павлову в служебном кабинете 1 тыс. руб. за повышение реальных результатов по упражнению "подтягивание" с пяти до восьми раз и исправление общей неудовлетворительной оценки на положительную.
Еще три военнослужащих на суде сообщили, что передали Павлову через посредника по 2 тыс. руб. за завышение им по итогам проверки результатов по бегу на 60, 1000 и 3000 м. Двоим из них нужно было исправить неудовлетворительную оценку на положительную, а одному - с оценки "удовлетворительно" на "хорошо". А общая сумма полученных доплат "клиентами" Павлова по "липовым показателям", как сообщил в суде представитель прокуратуры, превысила 648 тыс. рублей.
В итоге, изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, суд признал мужчину виновным в 13 эпизодах получения мелких взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорил его путем частичного сложения назначенных наказаний к штрафу 250 тыс. руб. и двум годам лишения свободы с двухгодовым лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на госслужбе, в органах местного самоуправления и органах военного управления.
Но, принимая во внимание данные о личности Павлова, который не был судим и воспитывает двух несовершеннолетних детей, суд счел возможным не лишать его свободы. В итоге наказание в виде лишения свободы было решено считать условным с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление. А штраф мужчина должен заплатить в полном объеме.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?