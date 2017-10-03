Проблему переполненности школ могут решить пристрои

Депутаты думы Самары на заседании комитета по образованию обсудили ситуацию с дефицитом мест в школах, а также подвели итоги летней оздоровительной кампании.

Надежда на пристрои

Руководитель управления обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы департамента образования Вера Халаева рассказала депутатам, что рост рождаемости в предыдущие годы сейчас ведет к увеличению нагрузки на школы. Так, в 2017-м за парты сел 115 081 ребенок (из них первоклассников - 13,5 тыс.), что на 3882 больше, чем в прошлом году.

«Ежегодно у нас растет количество школьников, - сказала представитель департамента. - В таких условиях нам сложно говорить о переходе на односменный режим обучения».

В качестве примера Халаева привела школу, открытую в 2016 году в микрорайоне Крутые Ключи. Это учреждение рассчитано на 109 классов, и уже в 2019 году там может возникнуть дефицит мест. Сейчас переполнены школы в Октябрьском, Кировском, Ленинском и других районах города.

«Прогнозы показывают, что количество детей будет только увеличиваться, - сообщила Вера Халаева. - В среднем ожидается прирост по четыре тысячи детей в год».

Участники обсуждения пришли к мнению, что проблема может быть решена за счет новых пристроев, где могли бы размещаться классы начальной школы.

«В Самаре отмечается рост демографии, и это хорошо, - сказал председатель думского комитета Алексей Дегтев. - При этом в городе активно застраиваются новые территории. Но возведение школы - это дорогостоящий проект. Для нашего города большим подспорьем стало бы строительство пристроев к существующим школам. Такая практика широко распространена в Октябрьском районе. С этим вопросом необходимо выходить на государственный уровень и активно участвовать в федеральной программе по строительству и реконструкции школ».

Новые требования для лагерей

По информации администрации Самары, в этом году на отдых и оздоровление детей было направлено 190,2 млн рублей из городского и областного бюджетов. В подведомственных муниципалитету 10 лагерях с круглосуточным пребыванием перед открытием провели капитальный ремонт. В общей сложности в них отдохнуло свыше 12 тыс. детей. Также в школах работало 178 лагерей дневного пребывания, которые приняли более 13 тыс. ребят. Кстати, в период осенних каникул в общеобразовательных учреждениях планируется открыть 21 лагерь дневного пребывания для 1730 детей.

Вера Халаева подчеркнула, что со следующего года для всех детских оздоровительных организаций начнут действовать новые правила: «Организациям необходимо будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Эта экспертиза проводится платно. Для лагерей дневного пребывания сумма составляет 10-12 тысяч рублей, для лагерей с круглосуточным пребыванием сумма в два раза больше. В результате в 2018 году только на открытие лагерей потребуется не менее 1,8 млн рублей».

Алексей Дегтев сообщил, что депутаты уже в курсе этой проблемы и намерены обратиться за помощью к городским и областным властям: «В протоколе заседания мы отметим, что в бюджете на следующий год необходимо изыскать дополнительные средства для открытия лагерей. Речь идет о требованиях, которые мы обязаны выполнять, поскольку речь идет о безопасности детей».