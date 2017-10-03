Четырех чиновников сельских администраций Похвистневского района заподозрили в служебном подлоге

В Похвистневском районе возбудили четыре уголовных дела о служебном подлоге. В них фигурируют главы администраций сельских поселений Кротково (Владимир Еремеев), Рысайкино (Владислав Исаев), Среднее Аверкино (Наталья Ромаданова) и Старопохвистнево (Виктория Чернова).

Их всех подозревают во внесении ложных сведений в акты о приемке выполненных работ по контрактам, заключенным в 2016 г. с ЗАО "Энергетик" (в лице директора Ивана Мелекесова). Контракты предусматривали замену водопроводных сетей, а их стоимость не превышала 100 тыс. рублей.

2 октября в региональном Следственном комитете возбудили четыре уголовных дела по ч.1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог", которая предусматривает до двух лет реального лишения свободы.