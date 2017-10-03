В кинотеатре "Художественный" прошел предпоказ "Аритмии" Бориса Хлебникова

В широкий прокат "Аритмия" попадет только 12 октября. Но самарские поклонники киноискусства уже успели оценить лучший российский фильм 2017 года по версии жюри "Кинотравра". Такой подарок им сделал киноклуб "Треугольник" в честь открытия нового сезона. Представлять ленту специально приехал актер Максим Лагашкин.
"Аритмия" должна была выйти на киноэкраны еще в сентябре. Очень торопились попасть в регламент "Оскара", который требует "прокатывать" номинантов за неделю до 1 октября. Но довольно быстро стало ясно, что представлять Россию будет все-таки "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Эта новость вызвала много споров и пререканий между критиками, ведь "Нелюбовь" получила признание в Каннах, а "Аритмия" официально стала главным фильмом года по единогласному признанию жюри "Кинотавра". Заранее выбыв из гонки за золотой статуэткой американской киноакадемии в категории "лучший фильм на иностранном языке", "Аритмия" решила подождать более спокойной прокатной недели, пропустив вперед себя титанов "Бегущий по лезвию 2049" и "Кингсмена", и не отбирать аудиторию у отечественного "Крыма".
Самаре здесь повезло, и она увидела "Аритмию" за две недели до официального старта в кинотеатрах, уже 29 сентября. Поспособствовал этому клуб "Треугольник". Еще перед летними каникулами дирекция кинотеатра договаривалась, чтобы именно новый фильм Бориса Хлебникова открывал восьмой сезон киноклуба. Они еще обещали сюрприз, и намекали на то, что фильм приедет представлять сам режиссер. Но уже в начале осени официально было объявлено, что в Самаре "лицом" фильма станет Максим Лагашкин.
Максим Лагашкин родился в Новокуйбышевске, и отучившись первый год в Самарском институте культуры, почувствовал в себе возможность поступать в московский ГИТИС. Он поступил. Правда, не к тому режиссеру, к которому хотел. По его словам, даже наоборот. Когда вывесили списки поступивших, и его там не было, Лагашкин особо не расстроился. Но талантливого парня заметили, и убедили Андрея Гончарова взять его в свою группу. Тут сошлось многое, и то, что у Лагашкина был уже опыт с первого курса самарского института, и то, что Гончаров отчислил со своего целый эшелон студентов. В общем, Лагашкин попал сразу на второй курс ГИТИСа. Судьбоносным этот курс стал для него и тем, что там он познакомился со своей будущей женой актрисой Екатериной Стуловой. Рассказывая свою биографию после премьеры "Аритмии" в "Треугольнике", актер представил свою жену зрителям. Его спутница тоже приняла участие в фильме, и сыграла фанатичную дочь, не отдающую свою мать на переливание крови по религиозным убеждениям. Разговор с Максимом Лагашкиным после фильма у зрителей оказался довольно коротиким.
Зрители просто благодарили актера за прекрасную игру и просили сфотографироваться. Гость вечера сам рассказал о некоторых моментах съемок и пару историй из своей биографии. Он отдельно поблагодарил присутствовавшего в зале актера, руководителя и режиссера новокуйбышевского ТЮЗа "Время тайн" Андрея Юнина. Именно он в свое время направил 13-летнего Максима в сторону актерской работы. История про это самая бытовая. Вместе с другом будущий актер гулял во время школьных каникул по городу и пел песни. Услышав его, Андрей Юнин предложил ему пойти учиться играть на музыкальных инструментах. Можно сказать, именно с этого и начался карьерный путь к актерскому успеху Максима Логашкина. На данный момент у него почетная кинопремия "Белый слон", и в дополнение к востребованности в современном российском кино у лучших режиссеров, он активно занимается продюсированием.
В "Аритмии" ему досталась отрицательная роль. Хотя говорить об акцентах добра и зла в картине Хлебникова очень сложно. История про молодого работника скорой помощи, который не может разобраться в своей личной жизни, а иногда и сомневается в своей работе, выглядит максимально искренней. Главные достоинства фильма — игра актеров и язык Хлебникова. Режиссер сумел максимально приблизить киноискусство к реальности.
Возможно, и хорошо, что "Аритмия" не поедет на "Оскар". Фильм вышел очень российским, и максимально жизненным. После премьеры каждый зритель, который брал слово в обсуждении, обязательно давал харакетристику киноленте — "как в жизни".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?