В кинотеатре "Художественный" прошел предпоказ "Аритмии" Бориса Хлебникова

В широкий прокат "Аритмия" попадет только 12 октября. Но самарские поклонники киноискусства уже успели оценить лучший российский фильм 2017 года по версии жюри "Кинотравра". Такой подарок им сделал киноклуб "Треугольник" в честь открытия нового сезона. Представлять ленту специально приехал актер Максим Лагашкин.

"Аритмия" должна была выйти на киноэкраны еще в сентябре. Очень торопились попасть в регламент "Оскара", который требует "прокатывать" номинантов за неделю до 1 октября. Но довольно быстро стало ясно, что представлять Россию будет все-таки "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Эта новость вызвала много споров и пререканий между критиками, ведь "Нелюбовь" получила признание в Каннах, а "Аритмия" официально стала главным фильмом года по единогласному признанию жюри "Кинотавра". Заранее выбыв из гонки за золотой статуэткой американской киноакадемии в категории "лучший фильм на иностранном языке", "Аритмия" решила подождать более спокойной прокатной недели, пропустив вперед себя титанов "Бегущий по лезвию 2049" и "Кингсмена", и не отбирать аудиторию у отечественного "Крыма".

Самаре здесь повезло, и она увидела "Аритмию" за две недели до официального старта в кинотеатрах, уже 29 сентября. Поспособствовал этому клуб "Треугольник". Еще перед летними каникулами дирекция кинотеатра договаривалась, чтобы именно новый фильм Бориса Хлебникова открывал восьмой сезон киноклуба. Они еще обещали сюрприз, и намекали на то, что фильм приедет представлять сам режиссер. Но уже в начале осени официально было объявлено, что в Самаре "лицом" фильма станет Максим Лагашкин.

Максим Лагашкин родился в Новокуйбышевске, и отучившись первый год в Самарском институте культуры, почувствовал в себе возможность поступать в московский ГИТИС. Он поступил. Правда, не к тому режиссеру, к которому хотел. По его словам, даже наоборот. Когда вывесили списки поступивших, и его там не было, Лагашкин особо не расстроился. Но талантливого парня заметили, и убедили Андрея Гончарова взять его в свою группу. Тут сошлось многое, и то, что у Лагашкина был уже опыт с первого курса самарского института, и то, что Гончаров отчислил со своего целый эшелон студентов. В общем, Лагашкин попал сразу на второй курс ГИТИСа. Судьбоносным этот курс стал для него и тем, что там он познакомился со своей будущей женой актрисой Екатериной Стуловой. Рассказывая свою биографию после премьеры "Аритмии" в "Треугольнике", актер представил свою жену зрителям. Его спутница тоже приняла участие в фильме, и сыграла фанатичную дочь, не отдающую свою мать на переливание крови по религиозным убеждениям. Разговор с Максимом Лагашкиным после фильма у зрителей оказался довольно коротиким.

Зрители просто благодарили актера за прекрасную игру и просили сфотографироваться. Гость вечера сам рассказал о некоторых моментах съемок и пару историй из своей биографии. Он отдельно поблагодарил присутствовавшего в зале актера, руководителя и режиссера новокуйбышевского ТЮЗа "Время тайн" Андрея Юнина. Именно он в свое время направил 13-летнего Максима в сторону актерской работы. История про это самая бытовая. Вместе с другом будущий актер гулял во время школьных каникул по городу и пел песни. Услышав его, Андрей Юнин предложил ему пойти учиться играть на музыкальных инструментах. Можно сказать, именно с этого и начался карьерный путь к актерскому успеху Максима Логашкина. На данный момент у него почетная кинопремия "Белый слон", и в дополнение к востребованности в современном российском кино у лучших режиссеров, он активно занимается продюсированием.

В "Аритмии" ему досталась отрицательная роль. Хотя говорить об акцентах добра и зла в картине Хлебникова очень сложно. История про молодого работника скорой помощи, который не может разобраться в своей личной жизни, а иногда и сомневается в своей работе, выглядит максимально искренней. Главные достоинства фильма — игра актеров и язык Хлебникова. Режиссер сумел максимально приблизить киноискусство к реальности.

Возможно, и хорошо, что "Аритмия" не поедет на "Оскар". Фильм вышел очень российским, и максимально жизненным. После премьеры каждый зритель, который брал слово в обсуждении, обязательно давал харакетристику киноленте — "как в жизни".