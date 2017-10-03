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Преступления Происшествия

Самарца подозревают в продаже "взломанной" программы 1С

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После проведения проверки 2 октября в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, 22 июня его задержали около ТРК "Вива Лэнд" в Кировском районе Самары при продаже диска с программой 1С с нейтрализованной системой защиты.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

Интересно, что подозреваемый уже имеет судимости за воровство и нарушение авторских прав.

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а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

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