Самарца подозревают в продаже "взломанной" программы 1С

После проведения проверки 2 октября в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, 22 июня его задержали около ТРК "Вива Лэнд" в Кировском районе Самары при продаже диска с программой 1С с нейтрализованной системой защиты.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

Интересно, что подозреваемый уже имеет судимости за воровство и нарушение авторских прав.