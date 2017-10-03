В Тольятти построят высокотехнологичное производство железобетонных изделий

Инвестиционный проект "Создание быстроразвертываемого высокотехнологичного производства железобетонных изделий" был рассмотрен на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестклимата Самарской области под председательством врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александра Кобенко 2 октября.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Проект по строительству высокотехнологичного производства железобетонных изделий планируется разместить в Тольятти. Для Автограда он очень важен, так как способствует развитию и диверсификации экономики моногорода. В результате реализации инвестпроекта за 10 лет в бюджеты всех уровней поступит около 640 млн руб., в том числе 173 млн руб. в региональный бюджет и бюджет муниципалитета. Будет создано 129 высокопроизводительных рабочих мест.

Всеми членами рабочей группы данный инвестиционный проект был одобрен к реализации.

Исполнительный директор Некоммерческой унитарной организации - Фонда "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" Игорь Короткий представил отчет о ходе реализации поручений, данных по итогам предыдущих заседаний рабочей группы. За все время было рассмотрено 47 инвестиционных проектов на сумму около 83 млрд рублей.

Отдельно были отмечены особо значимые события по следующим проектам.

1 сентября 2017 г. был подписан инвестиционный меморандум между регправительством и ООО "Аэросоюз-Девелопмент" по реализации масштабного инвестиционного проекта "Строительство сети вертолетных площадок на территории Самарской области".

29 сентября 2017 г. проект компании ЗАО "Нива" по строительству животноводческого комплекса, состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, распоряжением правительства Самарской области включен в перечень стратегических инвестиционных проектов региона.