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В Тольятти построят высокотехнологичное производство железобетонных изделий

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инвестиционный проект "Создание быстроразвертываемого высокотехнологичного производства железобетонных изделий" был рассмотрен на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестклимата Самарской области под председательством врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александра Кобенко 2 октября.

В Тольятти построят высокотехнологичное производство железобетонных изделий В Тольятти построят высокотехнологичное производство железобетонных изделий
Фото: Архив «ВН»

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Проект по строительству высокотехнологичного производства железобетонных изделий планируется разместить в Тольятти. Для Автограда он очень важен, так как способствует развитию и диверсификации экономики моногорода. В результате реализации инвестпроекта за 10 лет в бюджеты всех уровней поступит около 640 млн руб., в том числе 173 млн руб. в региональный бюджет и бюджет муниципалитета. Будет создано 129 высокопроизводительных рабочих мест.

Всеми членами рабочей группы данный инвестиционный проект был одобрен к реализации.

Исполнительный директор Некоммерческой унитарной организации - Фонда "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" Игорь Короткий представил отчет о ходе реализации поручений, данных по итогам предыдущих заседаний рабочей группы. За все время было рассмотрено 47 инвестиционных проектов на сумму около 83 млрд рублей.

Отдельно были отмечены особо значимые события по следующим проектам.

1 сентября 2017 г. был подписан инвестиционный меморандум между регправительством и ООО "Аэросоюз-Девелопмент" по реализации масштабного инвестиционного проекта "Строительство сети вертолетных площадок на территории Самарской области".

29 сентября 2017 г. проект компании ЗАО "Нива" по строительству животноводческого комплекса, состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, распоряжением правительства Самарской области включен в перечень стратегических инвестиционных проектов региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

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это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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