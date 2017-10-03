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Строительство Строительство и недвижимость

Регион сохраняет лидерство в ПФО по динамике роста объема ввода в эксплуатацию жилых домов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область сохраняет лидерство в ПФО по динамике роста объема ввода в эксплуатацию жилых домов.

Такие данные содержатся в аналитической записке "Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе ПФО" за январь-август 2017 г., которую подготовил СОФЖИ по поручению регионального министерства строительства.

Согласно опубликованным данным, с января по август 2017 г. Самарская область находилась на третьем месте по объему выполненных работ и услуг по виду деятельности "строительство" - 104,8 млрд руб. (15,45% от объема работ по ПФО в целом). В тройке лидеров вместе с Самарской областью Республика Татарстан (144,3 млрд руб. - 21,28% и Республика Башкортостан (115 млрд руб. - 16,97%).

"Изменение объемов работ и услуг, выполненных в январе-августе 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года (январь-август 2016 года), в целом по ПФО носит положительный характер и составляет 45,673 млрд рублей. По Самарской области положительная динамика составила величину, равную 28,561 млрд рублей. По данному показателю регион продолжает удерживать лидерство в ПФО", - отмечается в документе.

По данным облминстроя, в январе-августе 2017 г. в регионе было введено в эксплуатацию 795,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 9,5% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом. По объему ввода за указанный период Самарская область находится на третьем месте после Республики Татарстан (1,5 млн кв. м общей площади жилых домов - это 17,9% от общего объема ввода по ПФО) и Республики Башкортостан (1,4 млн кв. м общей площади жилых домов - 16,86% от общего объема ввода по ПФО).

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коба 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 14:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

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