По факту гибели от отравления газом семьи с ребенком в Самаре возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Промышленному району Самары СК РФ в связи с гибелью семьи с ребенком в квартире на ул. Ставропольской возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили 3 октября в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 1 октября 2017 г, примерно в 16:00 в квартире на ул. Ставропольской обнаружили тела 42-летнего мужчины, 39-летней женщины и их шестилетнего сына. По предварительным данным следствия, смерть семьи наступила в результате отравления газом.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.