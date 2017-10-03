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Экономика и бизнес

Региональный центр инноваций StartupSamara соберет стартаперов в последние выходные октября в Тольятти

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный центр инноваций StartupSamara собирает основателей самых сумасшедших проектов, чтобы устроить настоящую резню бизнес-моделей. Участники за 54 часа проработают свою идею, презентуют ее экспертам и получат возможность выиграть грант 500 тыс. рублей.

В пятницу, 27 октября, в Тольяттинском государственном университете в режиме свободного микрофона молодые люди заявят о своих идеях. Затем все желающие смогут присоединиться к команде понравившегося проекта и начать работу. Каждая команда должна будет составить бизнес-модель, проверить ее на людях, понять, "взлетит" ли такой стартап, и доказать жюри, что эта идея - самая перспективная.

Специально для участников эксперты расскажут о методике проверки гипотез и оценке жизнеспособности идеи Customer Development Canvas, прочитают лекцию об основах юнит-экономики и ключевых метриках стартапа. Начинающие стартаперы узнают, как правильно сделать Landing Page (интернет-страницу с информацией о проекте) и как подготовить презентацию, которая заинтересует инвестора. Все полученные навыки придется продемонстрировать жюри, а самые проработанные проекты смогут принять участие в конкурсе "УМНИК" и выиграть грант 500 тыс. руб. от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Участников ждут призы от партнеров мероприятия и угощения по случаю Хэллоуина.

Стартап-выходные организованы Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Участие бесплатное, регистрация здесь: https://startupsamara.timepad.ru/event/manage/582007/.

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