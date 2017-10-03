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Единоборства Спорт

Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева выиграла международный турнир по каратэ WKF

СТАМБУЛ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Стамбуле прошел международный турнир по каратэ WKF среди кадетов и юниоров - Istanbul Open. На пьедестал почета старались взойти 535 юных спортсменов от 20 стран.

От Самарской области в турнире участвовали девять спортсменов. Семеро отправились из Самары и двое - из Сочи со сборов российской команды в рамках подготовки к первенству мира в Испании.

Наивысший результат показала Анна Чернышева - спортсменка Федерации каратэ Самарской области, воспитанница тольяттинской школы каратэ "Рекорд". Анна провела пять поединков в категории 16-17 лет, в весе до 59 кг и во всех одержала победу, сообщает министерство спорта Самарской области.

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