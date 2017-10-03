Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева выиграла международный турнир по каратэ WKF

В Стамбуле прошел международный турнир по каратэ WKF среди кадетов и юниоров - Istanbul Open. На пьедестал почета старались взойти 535 юных спортсменов от 20 стран.
От Самарской области в турнире участвовали девять спортсменов. Семеро отправились из Самары и двое - из Сочи со сборов российской команды в рамках подготовки к первенству мира в Испании.
Наивысший результат показала Анна Чернышева - спортсменка Федерации каратэ Самарской области, воспитанница тольяттинской школы каратэ "Рекорд". Анна провела пять поединков в категории 16-17 лет, в весе до 59 кг и во всех одержала победу, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?