Дмитрий Азаров поздравил Владимира Пономаренко с победой в конкурсе "Учитель года России-2017"

Во вторник, 3 октября, жюри конкурса профессионального мастерства "Учитель года России" под председательством ректора МГУ В. А. Садовничего назвало пятерку победителей. В список лучших преподавателей России вошел учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Г. П. Губанова г. о.Самара Владимир Пономаренко.

В финальном испытании II тура федерального конкурса приняли участие 15 педагогов России. Владимир Пономаренко успешно справился с заданиями и теперь претендует на звание "Учителя года России" наряду с коллегами из Москвы, Ростова-на-Дону, Димитровграда и Казани. Пятеро лучших учителей России 2017 года получили хрустальные фигурки пеликана — символа конкурса.

Школу № 132, в которой сегодня трудится один из лучших учителей России Владимир Пономаренко, окончил и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил самарского учителя с успехом в федеральном конкурсе.

Он подчеркнул, что для школы, где упор в образовательном процессе делается на гуманитарные науки, вдвойне престижно, что в список лучших учителей страны вошел преподаватель точных наук — математики и информатики.

"Это говорит о высоком качестве знаний, которые преподаватели 132-й школы передают своим ученикам. В ней работают настоящие профессионалы, неоднократно отмеченные за свой труд, любовь к своему делу и детям на самом высоком уровне. Именно на таких активных, трудолюбивых учителей, которые не просто преподают предмет, а передают своим ученикам любовь к нему, и нужно равняться", — отметил Дмитрий Азаров.

Владимиру Пономаренко 33 года. В своей заявке на участие в конкурсе он отметил, что работа в школе с детьми стала для него открытием: "Я иногда сравниваю его с театральной постановкой, где каждый день нужно было разыгрывать новый спектакль с большим числом актеров, а это обязывает учителя быть в постоянном творческом поиске идей и сценариев".

Самарские учителя неоднократно завоевывали почетные места на федеральном этапе конкурса "Учитель года России" и других конкурсах профмастерства, входили в список лучших преподавателей страны.

Так, в 2015 году звание Учителя года России завоевал преподаватель истории и естествознания Сергей Кочережко. Вместе с почетным статусом он привез в Самару и право проводить конкурс следующего года.

В конкурсе "Учитель года 2016" впервые в истории педагогического состязания приняли участие представители всех 85 регионов России. В 2017 году конкурс проводился в г. Сочи.

Абсолютный победитель будет назван 5 октября со сцены Большого Кремлевского дворца в ходе торжественной церемонии, посвященной окончанию конкурса и празднованию Международного Дня учителя.