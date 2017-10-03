Дмитрий Азаров поздравил Владимира Пономаренко с победой в конкурсе "Учитель года России-2017"

Во вторник, 3 октября, жюри конкурса профессионального мастерства "Учитель года России" под председательством ректора МГУ В. А. Садовничего назвало пятерку победителей. В список лучших преподавателей России вошел учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Г. П. Губанова г. о.Самара Владимир Пономаренко.
В финальном испытании II тура федерального конкурса приняли участие 15 педагогов России. Владимир Пономаренко успешно справился с заданиями и теперь претендует на звание "Учителя года России" наряду с коллегами из Москвы, Ростова-на-Дону, Димитровграда и Казани. Пятеро лучших учителей России 2017 года получили хрустальные фигурки пеликана — символа конкурса.
Школу № 132, в которой сегодня трудится один из лучших учителей России Владимир Пономаренко, окончил и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил самарского учителя с успехом в федеральном конкурсе.
Он подчеркнул, что для школы, где упор в образовательном процессе делается на гуманитарные науки, вдвойне престижно, что в список лучших учителей страны вошел преподаватель точных наук — математики и информатики.
"Это говорит о высоком качестве знаний, которые преподаватели 132-й школы передают своим ученикам. В ней работают настоящие профессионалы, неоднократно отмеченные за свой труд, любовь к своему делу и детям на самом высоком уровне. Именно на таких активных, трудолюбивых учителей, которые не просто преподают предмет, а передают своим ученикам любовь к нему, и нужно равняться", — отметил Дмитрий Азаров.
Владимиру Пономаренко 33 года. В своей заявке на участие в конкурсе он отметил, что работа в школе с детьми стала для него открытием: "Я иногда сравниваю его с театральной постановкой, где каждый день нужно было разыгрывать новый спектакль с большим числом актеров, а это обязывает учителя быть в постоянном творческом поиске идей и сценариев".
Самарские учителя неоднократно завоевывали почетные места на федеральном этапе конкурса "Учитель года России" и других конкурсах профмастерства, входили в список лучших преподавателей страны.
Так, в 2015 году звание Учителя года России завоевал преподаватель истории и естествознания Сергей Кочережко. Вместе с почетным статусом он привез в Самару и право проводить конкурс следующего года.
В конкурсе "Учитель года 2016" впервые в истории педагогического состязания приняли участие представители всех 85 регионов России. В 2017 году конкурс проводился в г. Сочи.
Абсолютный победитель будет назван 5 октября со сцены Большого Кремлевского дворца в ходе торжественной церемонии, посвященной окончанию конкурса и празднованию Международного Дня учителя.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.