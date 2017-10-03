Дмитрий Азаров: "Правительству региона поставлена задача в ежедневном режиме контролировать подготовку к ЧМ-2018"

Во вторник, 3 октября, в Кремле врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Организационный комитет "Россия-2018".

В рамках мероприятия его участники подвели итоги Кубка конфедераций 2017 года и обсудили план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Перед началом заседания Владимир Путин и участники совета - федеральные министры, депутаты, прославленные спортсмены, а также главы 11 регионов, принимающих игры ЧМ-2018, - ознакомились с выставкой, посвященной подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к мундиалю. На ней были представлены макеты всех футбольных арен, где пройдут матчи ЧМ-2018, а также точные копии авиатранспортных узлов.

Увидеть экспозицию получили возможность и представители СМИ. Стоит отметить, что необычный конструктив "Самара Арены" привлек внимание, в первую очередь, корреспондентов федеральных телеканалов. Для некоторых журналистов макеты самарского стадиона и аэропорта Курумоч стали фоном для так называемых стендапов и проходок.

Открывая официальную часть совещания, Владимир Путин обратил внимание, что Кубок конфедераций 2017 года стал генеральной репетицией ЧМ-2018. Глава государства призвал учесть положительные моменты Кубка и максимально избавиться от "узких мест". К ним он отнес, в частности, минусы в сфере транспортного обслуживания, навигации для болельщиков.

Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на готовности страны к ЧМ-2018. "Во-первых, отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы, - подчеркнул президент. - Мы сейчас с коллегами смотрели макеты, говорили о том, что, где и в каком состоянии находится. В целом - вполне удовлетворительно, но отставания некоторые все-таки есть. Они не носят критичного характера, ничего там такого страшного нет. Но, как всегда (я об этом много раз говорил, хочу сегодня еще раз повторить), на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. На это нужно обратить особое внимание".

Владимир Путин отметил: если точка не поставлена - значит еще не все сделано, не все успели. "Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", - призвал глава государства.

Он также заявил, что стадионы будут приниматься только в комплексе с благоустроенной вокруг территорией: "Все нужно сделать удобным и комфортным для людей".

Более подробно о готовности стадионов доложил министр спорта Павел Колобков. В отношении "Самара Арены" он рассказал, что имеются отставания на отдельных этапах работ.

"К подрядчику (ПСО "Казань". - Прим. Волга Ньюс) применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем", - сказал министр и заверил, что все российские стадионы к мундиалю будут готовы принять команды и болельщиков.

Также на Совете заслушали доклад директора организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексея Сорокина, выступили глава Минтранса РФ Максим Соколов и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

В ходе совещания присутствующие обменялись предложениями по программе подготовки к ЧМ-2018, говорили о наследии мундиаля. В результате, в том числе на основе анализа итогов Кубка конфедераций, был принят ряд решений, которые были оформлены в виде поручений президента.

"Будут дополнительно учтены вопросы и в сфере безопасности, транспортной логистики, навигации болельщиков, и все это мы берем на вооружение и на отработку", - прокомментировал Дмитрий Азаров итоги совета.

Он подчеркнул: в настоящий момент главный вопрос - готовность российских городов к чемпионату.

"Что касается Самары, то, конечно, ключевой вопрос - это ликвидация отставания в сроках строительства стадиона, - сделал акцент врио губернатора Самарской области. - Единственный стадион, по которому сегодня прозвучала критика, который отстает от графика строительства, - это "Самара Арена".

Дмитрий Азаров отметил, что требуются дополнительные усилия, общая мобилизация, чтобы наверстать упущенное.

"И в оставшееся время показать результат - результат, достойный события мирового уровня. Хочу сказать: уже поставлена задача правительству Самарской области, что ежедневно будут подводиться итоги в каждом министерстве, которое задействовано в подготовке к чемпионату мира. Еще раз подчеркну: ежедневно", - сказал врио губернатора.

Каждый день в каждом направлении будут подводиться итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам, а также в сферах здравоохранения, благоустройства, транспортной инфраструктуры. Также будут определяться планы на день следующий.

"На нынешнем этапе только такой - ежедневный - контроль, обеспечение ежедневной результативности может решить вопрос по отставанию от графика", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также рассказал, что на пятницу, 6 октября, запланировано расширенное совещание на "Самара Арене" с участием руководства генподрядчика - ПСО "Казань", представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства.

"Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия, еще раз обратим внимание, есть ли какие несогласованности для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион и подготовить всю инфраструктуру города и области для приема команд и болельщиков", - резюмировал глава региона.